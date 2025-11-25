金管會核准台新壽與新光壽合併 資產近4兆市場排第4

台新人壽與新光人壽預計預定明年1月1日合併，並以台新人壽為存續公司，總資產市場排名第四大。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（25日） 通過台新人壽及新光人壽之合併與更名申請案。金管會表示，台新人壽與新光人壽兩家合併之後，總資產達3兆9619億元，市場排名第四大；員工人數方面，截至10月底為止，台新人壽為1425人、新光人壽則為1萬5392人。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，台新人壽及新光人壽是依據「金融機構合併法」相關規定提出合併申請，以台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，存續公司台新人壽並將於合併基準日，預定明年1月1日，起更名為「新光人壽」，經審核尚符相關規定。

金管會統計，截至今年9月底，台新人壽總資產為3580億元、排名16名，新光人壽總資產為3兆6039億元、排名第4；因此，合併後，總資產達3兆9619億元，市場排名第4大。

其次，在獲利方面，截至9月底，新光人壽「稅後虧損」311.8億元，至於台新人壽「稅後獲利」16.4億元。

蔡火炎表示，金管會已於審核本案時，要求台新新光金控出具增資承諾，如果未來有增資需求，就會依照金控法規定履行義務；同時，也要求台新人壽出具「聲明書」，承諾台新人壽及原新光人壽保戶權益，將不受任何影響，並且將主動致函相關保險契約之要保人，確保保戶服務不中斷。

