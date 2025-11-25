逾5000青年具領取資格 勞動部「支援青年就業計畫」最高可領4.8萬元

勞動力發展署推出支援青年就業計畫。（發展署提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助找工作的青年更順利進入職場，勞動部今（114）年9月1日推出「支援青年就業計畫」，提供第一次找工作的青年求職協助與獎勵機制，每位符合資格的首次求職青年，最高可領取4.8萬元尋職津貼及就業獎勵金，根據勞動部統計，自9月1日以來，統計至11月17日為止，已經有7046 名青年申請報名參加，其中5380人符合參加計畫資格，目前正按照計畫積極進行求職準備。

勞動部勞動力發展署推出的「支援青年就業計畫」，內容涵蓋協助青年完成求職準備、加速踏入職場。勞動力發展署指出，只要年滿15至29歲、畢業後第一次找工作，且還沒有就業達60日以上的本國籍青年都可以申請，每申請人以申請1次為限，參加計畫期間限定自依計畫規定上傳應附文件的次日起，為期90日內，且青年需在參加計畫後30日內，接受就業諮詢或職業輔導服務。

請繼續往下閱讀...

發展署指出，「支援青年就業計畫」提供各類諮詢輔導資源支援，包含實體及線上的職涯諮詢、協助履歷撰寫，以及媒合就業等服務。如果青年依規定完成各項求職準備，仍然暫時沒能找到工作，在尋職期間每個月可以申請「領取尋職津貼6000 元」，最高發給1萬8000元；如果能在參加計畫期間找到工作，而且穩定就業滿90日，可再申請領取2萬元的就業獎勵金，穩定就業滿180日，可再領取1萬元就業獎勵金，累計最高可領4萬8000元。

不過，勞動力發展署近期發現，部分青年反映不知道要到哪裡預約諮詢服務或是有不好預約的情形。發展署表示，「就業諮詢或職業輔導服務」包含各地青年職涯發展中心、公立就業服務機構提供的個別化諮詢服務、就業促進研習等活動，或勞動力發展署青年「Youth 職涯諮詢平台」等相關服務。

勞動部提醒，符合資格的青年可以到台灣就業通網站的專區（https://gov.tw/goH）提出申請。除了「支援青年就業計畫」， 勞動力發展署也推動多項青年協助措施，可至「台灣就業通」網站「投資青年就業方案第二期」專區查詢（https://gov.tw/c93）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法