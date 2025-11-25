自由電子報
英特爾稱18A良率月升7％ 將踏入2奈米賽道挑戰台積電

2025/11/25 16:22

2奈米市場的競爭加劇。（示意圖，法新社資料照）2奈米市場的競爭加劇。（示意圖，法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓媒《BusinessKorea》報導，隨著三星與英特爾持續提升其2奈米與18A製程良率，並接近量產程度，2奈米市場的競爭加劇。

報導指出，英特爾18日在2025加拿大皇家銀行全球資本市場TMT大會上宣佈，18A製程良率每月提升7%。該進程已持續7至8月，如果維持當前趨勢，英特爾將在不增加成本的情況下，量產18A製程的Panther Lake處理器。18A是英特爾研發的最新技術，旨在與台積電、三星的2奈米製程較勁。

英特爾副總裁皮策爾（John Pitzer）在論及該公司代工技術與策略時說，「近期變化最大的一件事是18A良率的提升正朝著可預期的走向發展」。他補充，「隨著本季發表Panther Lake產品，我們增添一些信心」。在今年年中之前，Panther Lake的良率一直維持在10%左右，遠低於量產所需的70%至80%。

英特爾將於明年1月的2026消費電子展（CES）公佈其第一款基於18A製程的產品Panther Lake，這展現其信心，因為Panther Lake被視為是決定英特爾代工業務成敗的產品。皮策爾強調，「在14A，我們收到比18A更快速、更多與更好的客戶回饋；就效能與良率而言，14A遠超乎18A」。

三星電子也全力押注2奈米製程，持續追趕台積電，業界來源估計，三星2奈米製程良率已提升至55%至60%之間。消息人士指稱，一旦良率開始穩定，三星將在明年底前，將2奈米產能擴大1倍以上。

業界人士說，「三星電子似乎已為其2奈米製程贏得5家主要客戶，贏得更多主要美國客戶至關重要」。

