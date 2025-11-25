海利普27日興櫃掛牌 董座看訂單能見度達2028年

海利普電子（7877）預計於11月27日登錄興櫃掛牌，董事長謝宇霖（右）表示，在業務策略上採用強強聯手的投資經營策略。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕海利普電子（7877）預計於11月27日登錄興櫃掛牌，董事長謝宇霖表示，在業務策略上採用強強聯手的投資經營策略，日前環評法修法對海利普影響並不大（約1成），目前在手工程與得標專案穩健成長，訂單能見度已看到2028年，同時，也積極朝海外市場發展，鎖定美國市場為主。

海利普2024年營收7.49億元、年成長288.7%，每股稅後盈餘（EPS）3.28元，獲利大幅成長，目前完成建置案場實績已逾230MW。海利普電子成立於2006年，實收資本額3.88億，早期發展以機電業務為主，為國內少有具機電背景的太陽能EPC公司，2016年起轉型投入太陽能EPC領域，並引進日本水面型浮台技術，在屋頂型、地面型、水面型及漁電共生領域都有指標性案場實績，如4.5MW的科學園區電廠、8.8MW的彰化牧場電廠、2MW的台南水面型電廠及14MW的嘉義漁電型電廠等，大型地面電廠有超過100MW實績，包括台南七股24MW、台南學甲30MW及雲林30MW等，工程實績遍佈全台。

他也說，海利普目前正投入嘉義、台南及屏東等多處的漁電共生案場規劃與建置，合計總容量超過300MW，預計會在2026-2028年陸續完工並挹注獲利；另外，為協助客戶將每度發電都以最有利電價售出，並服務更廣大的綠電用戶，成立售電業子公司─海利普新能源，未來將逐步協助客戶案場及公司自持案場由全額台電躉售轉為綠電交易，料將成為未來幾年業績成長動能之一。

展望未來，海利普除專注於EPC業務外，亦有三大發展方向，透過多元化策略佈局為成長注入動能。第一，售電業子公司海利普新能源將協助客戶及自有案場進入綠電交易市場；第二，切入停車場產業，打造「停車+光電+充電+儲能」的新型態停車場；第三，邁入海外市場，將攜手兩家美國策略夥伴開發當地太陽能案場、電網級能源案及表後能源案。謝宇霖表示，綠能的需求不論在國內或是海外都是長期看多，海利普在台灣市場已打下深厚根基，未來幾年會努力開拓海外市場、綠電交易及同時也進軍「軍工電控」的無人機領域，期望興櫃掛牌後獲利能再創佳績。

