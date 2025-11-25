台灣啟動「一小時玩AI」行動 何麗梅：全民培養AI力量的國家

均一今日開記者會宣布「Hour of AI」台灣行動起跑。（圖由均一平台提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕美國非營利組織Code.org發起「Hour of AI」活動，均一平台教育基金會今（25）日舉辦「一小時玩AI」記者會，宣布「 Hour of AI」台灣行動起跑。

台積電資深副總何麗梅致詞表示，她代表台積電也以均一平台董事身分，參與「Hour of AI」台灣行動啟動儀式，2016年台灣曾辦理「Hour of Code」，當年台灣表現亮眼居全球第9、亞洲第 1，9年後之今（2025）年「Hour of AI」台灣目標是一年25萬人參與，前進全球前5、亞洲第1，藉此告訴全世界：台灣不只是會寫程式、製作晶片的國家，更是一個全民一起培養AI力量的國家。

數位發展部政次侯宜秀表示，台灣在AI發展上的最大優勢，是能由NGO（民間非營利組織）擔任領頭羊，把政府、國際企業、本國產業與全國教育界凝聚一起，形成跨域協作力量，AI不應由技術人獨自主導，需要各領域專家與一般使用者共同參與，才能讓AI應用深入各種生活與學習場域；行政院今年通過「人工智慧基本法」草案送立院審議，以建立明確法制與風險框架，讓台灣以民主方式、負責任地運用 AI，成為「最會用AI的國家」。

均一平台教育基金會董事長暨執行長呂冠緯表示，均一兩大AI教學模組獲選 Code.org全球「一小時玩 AI （Hour of AI）」官方合作學習資源推薦， 「AI Square｜我的半導體冒險─與AI協作」，探索從沙子到晶片的誕生秘密，啟發孩子跨域思考力；「Active AI｜數據世界：AI 原來如此─化身 AI小偵探」，學習分辨資訊真偽與倫理，從小培養數位公民力。

均一連結政府、企業、NPO 團體、中小學，希望讓台灣孩子一小時玩AI就能上手，且把這1小時擴大成台灣的機會，促進台灣成為AI人才發展的全球重鎮。呂冠緯說，台灣教育和科技生態系之框架是從「問 AI」、到「用 AI」、「管 AI」，甚至到「造 AI」，包括全球市值前十大科技企業如Microsoft與Meta，台灣市值前5大企業如台積電皆支持，凸顯台灣在全球科技供應鏈的關鍵位置。

