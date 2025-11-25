輝達遭控財報作假 郭明錤這樣看

在輝達公布第3財季財報後，遭質疑財報作假。圖為輝達執行長黃仁勳。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球AI運算晶片巨頭輝達（NVIDIA）上週公布第3季財報後，有觀點質疑其應收帳款週轉天數（DSO）與庫存異常，甚至疑似財務造假。對此，天風國際證券分析師郭明錤週一（24日）在社交平台X發文表示看法，認為輝達財報結果符合財務常識與產業現況。

郭明錤文中指出，質疑者質疑輝達財報上的應收帳款週轉天數由2020至2024財年的平均46天增加到2026財年第3季的53天，是金融異常或詐欺。但郭明錤認為，質疑者並未考慮到應收帳款的客戶集中度變化，從2020至2024財年的平均23.8%，顯著提升到2026財年第3季的65%。

請繼續往下閱讀...

郭明錤表示，應收帳款週轉天數隨應收帳款的客戶集中度顯著提升而增加很合理，這反映了大客戶的議價力，特別輝達目前面對的是付款條件向來較久的各大CSP（雲端服務供應商）。

郭明錤又指，質疑者另一錯誤是將輝達與其他主要客戶非CSP的廠商的應收帳款週轉天數來比較。事實上，其他主要客戶為各大CSP的廠商，如Arista、Celestica與Vertiv等，這些廠商應收帳款週轉天數普遍在60至70天以上，而這是另一個驗證輝達應收帳款週轉天數為53天的合理證明。

從庫存來看，質疑者將輝達在2026財第3季的庫存金額季增32%，解釋為庫存悖論（即庫存增加看起來不太合理或者與預期相反），並舉出2023財年第2季度的庫存金額隨H100推出而季減18%作為反例。

郭明錤認為，質疑者上述的論點有2個錯誤，分別如下。

1.輝達2023財年第2季的庫存金額並沒有減少，實際比上一季增加了約23%，達到38.89億美元（約新台幣233.48億元）。

2.2026財年第2季庫存金額增加32%，與台積電CoWoS平均月產能在2025年第3季成長25至30%至約60kwpm趨勢一致，而且2026財年第3季庫存金額中佔比最高（44.2%） 的在製品 （Work-In-Process） 顯著季成長約98％至87.35億美元（約新台幣2748.03億元），這反映了新款Blackwell B300 晶片從2025年第3季開始量產爬坡。因此，這不是詐欺行為，反而說明輝達正在為B300晶片的強勁需求做準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法