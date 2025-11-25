輝達壟斷「鬆動」 ? 外媒爆 Meta洽購Google 買TPU 企業第二選擇出列

市場傳出，Meta洽購Google AI晶片TPU，輝達盤後股價應聲下跌。（圖／Google提供）

〔財經頻道／綜合報導〕《The Information》報導指出，Meta正與Google商討在2027年於自家資料中心部署Google的 TPU（張量處理器），並可能在明年向Google Cloud租用相關晶片。分析師認為，倘若Meta最終選擇採用TPU，將成為Google的重大勝利，也讓TPU更具成為輝達GPU之外，企業的「第二選擇」。

此消息一出，輝達盤後股價一度下滑2.7%，而Google 母公司Alphabet股價最高上漲2.7%。與Alphabet相關的股票應聲上漲，其中，南韓的供應多層板廠IsuPetasys 股價飆升18%、創下盤中新高，台灣聯發科盤中股價一度上漲近5%。

報導指出，Google早前已與舊金山一家人工新創Anthropic達成協議，提供最多100萬顆 TPU。Seaport 分析師Jay Goldberg稱，這是對TPU的「強力背書」，也讓更多科技企業開始認真評估輝達以外的選項。

分析師指出，張量處理單元（TPU）是Google開發的特定應用積體電路（ASIC），專門用於加速機器學習，開發已有十多年，最初專為AI計算打造，屬於應用專用積體電路（ASIC），與輝達GPU本就是為繪圖設計、後來被證明極具AI訓練優勢不同。

TPU從一開始便為AI與機器學習任務量身打造。在Google與DeepMind製作如Gemini等尖端AI模型的過程中，也把模型訓練經驗反饋給晶片設計團隊，使TPU逐步優化成更成熟的AI加速架構。

《彭博》分析師Mandeep Singh與Robert Biggar指出，Meta很可能使用Google TPU，顯示大型語言模型的第三方供應商短期內可能將Google作為加速晶片的次要供應來源。

他們估算，Meta在2026年的資本支出至少達1000億美元（約新台幣3.14兆元）。這意味著，明年在AI推理晶片容量上的支出將達400–500億美元（約新台幣1.25-1.57兆元）。

由於企業客戶希望在Google Cloud 上使用TPU與Gemini大型語言模型（LLM），Google Cloud的消耗量和積壓訂單增長可能超過其他超大規模雲服務提供商與新興雲端平台。

