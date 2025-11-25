LINE在台滲透率達93％ 重度使用者一天竟開22次

LINE在台滲透率高達93%，中重度使用者每日平均開啟22次。（業者提供）

調查數據顯示，台灣消費者行為正持續往「數位場景」集中。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據尼爾森《2025 LINE使用行為調查》顯示，LINE在台灣的滲透率已達93%，是目前最具生活黏著度的數位入口。使用者平均每日開啟LINE14次，其中，五成為中重度使用者，每日平均開啟22次，反映消費行為正持續往「數位場景」集中。

此外，消費者行為的變化則呈現明顯的「兩極化需求」。一方面，使用者更重視CP值與實際回饋，包括折扣促銷、高回饋支付工具等務實功能；另一方面，在後疫情時代的心理轉向下，情感價值的重要性提升，有72%的使用者認為「追求生活小確幸」不可或缺，59%偏好「即時享樂」，使行銷訊息需同時兼具「務實誘因」與「情緒共鳴」。

同時，AI也正快速成為影響消費決策的核心力量。調查指出，近八成使用者肯定LINE與AI服務的結合，認為能帶來「24小時、不必等待」的客服與資訊服務體驗。另有近五成使用者認為AI可以自然融入日常行程，協助資訊整合與提高決策效率，這也顯示在消費者習慣大量分散接觸點的時代，AI正在協助消費者「資訊整合」與「決策輔助」，強化對於效率與精準度的期待。

在這樣的數據背景下，LINE宣布推出多項升級，包括整合品牌數據的LINE Data Hub、強化AI服務能力的LAP AI Agents，以及全面升級的LINE MINI App平台，目標是讓企業能以「數據出發、AI驅動」的方式，精準觸及不同消費動機的族群。LINE也透露正與 Google Cloud 探索深度合作，期望透過技術整合，加速在搜尋、生態串接與AI場景上的新布局。

