麻吉大哥再投2200萬元做多以太幣、HYPE幣 網驚：到底有多少錢？

2025/11/25 09:35

「麻吉大哥」黃立成近期玩加密貨幣大翻車，今（25日）凌晨再投70萬美元做多以太幣和HYPE幣。（資料照）「麻吉大哥」黃立成近期玩加密貨幣大翻車，今（25日）凌晨再投70萬美元做多以太幣和HYPE幣。（資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成近期玩加密貨幣大翻車，日前爆出他的加密帳戶已被「完全清算」，總損失高達2023萬美元（約新台幣6.36億元）。儘管損失慘重，黃立成不但沒放棄，反而越挫越勇，今（25日）凌晨再投70萬美元（約新台幣2200.88萬元）做多以太幣和HYPE幣。消息一出，網友驚呼「這傢伙到底有多少錢？」。

鏈上分析團隊Lookonchain 25日凌晨在社交平台X發文指出，根據監測數據顯示，黃立成又匯了約70萬美元的USDC到Hyperliquid，以便繼續做多以太幣。且除了以太幣外，黃立成也開始做多HYPE幣。

目前黃立成持倉部位，有2200枚以太幣（約627萬美元，新台幣1.97億元）和8888.88枚 HYPE幣（約27.7萬美元，新台幣870.92萬元）。

Lookonchain發文一出，引發網友熱議，有網友表示「這傢伙到底有多少錢？我發誓我見過他被洗劫一空不下百次，每次都損失數百萬美元！」、「他為什麼似乎擁有無限的資金？他會不會再面臨破產清算？」、「這種加倍下注的做法，要嘛是精心策劃，要嘛是恐慌之舉，你自己選吧。」、「希望他吸取了上次的教訓。下次啟用風險修復功能，避免破產清算。」、「這些人真是太有錢了…」、「他會創造世界紀錄嗎？」等。

