中客不來沒在怕！最新數據曝日本旅遊業「超淡定」真相

中國旅客對日本旅遊市場的重要性正在下降。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗日前對於「台灣有事」的表態，引發北京政權不滿，隨後中國呼籲公民勿前往日本旅遊措施。不少人好奇，大批中國遊客取消赴日行程，會對日本旅遊業造成重大打擊嗎？日本經濟記者浦上早苗撰文分析，指出大量接待中國團客的日本旅宿業者與景點當然會受影響，但上述情況並不代表「整體中客市場」的全面動盪，相關業者的反應也相對冷靜，這是因為對於日本旅遊業來說，中國旅客在日本整體觀光市場中的佔比，已低於新冠疫情之前，且遭取消的幾乎都是團體旅遊、政府單位或團體的交流活動，加上中國遊客「爆買」已經成為過去式，點出中國旅客的重要性正在下降。

浦上早苗在日本媒體《商業內幕日本版》（Business Insider Japan）撰文分析，指出針對中國當局呼籲公民勿前往日本旅遊措施後，日本媒體陸續以「衝擊日本觀光業」為題報導相關影響，若只看一些媒體的標題，會覺得日本觀光業正遭遇「取消狂潮」，但其實仔細觀看報導內文可以發現，遭取消的幾乎都是團體旅遊，據旅遊業者與中國方面的消息指出，取消的大多為從中國內陸或東北地區出發的國營企業員工旅行與教育旅行。

由於團體旅遊是否舉辦，取決於旅行社或主辦單位（大多為企業），既然中國政府已呼籲自律，取消行程也是理所當然。

浦上早苗指出，大量接待中國團客的日本旅宿業者與景點當然會受影響，但上述情況並不代表「整體中客市場」的全面動盪，相關業者的反應也相對冷靜。

首先的原因在於，中國旅客在日本整體觀光市場中的存在感，已不如過去那般壓倒性。根據日本觀光廳統計，2025年1月至10月訪日旅客總數為3554萬7200人，較去年同期成長17.7％，全年訪客數很可能超越2024年3687萬人的歷史新高，但在此之中，中國遊客只有820萬3100人，占比僅23％，這遠低於新冠疫情之前2019年的30％。在2019年全年，訪日旅客總數為3188萬2000人，其中中國旅客959萬4000人。

這數據顯示出，儘管中國仍是日本入境旅客的重要市場，但成長空間已轉移到其他國家。

其次，中國團客大肆掃貨「爆買」的旅遊模式已是過去式。根據日本觀光廳統計，2015年中國旅客中有42.9％參加團體旅遊，但2025年4至6月這數字已降至僅11％，等於有近9成是自由行。因此，「中國團體旅遊取消X件」的新聞標題雖然吸睛，但團客其實只占中國赴日旅遊的10%而已。

浦上早苗指出，從各方報導來看，目前被取消的主要是團體旅遊、政府單位或團體的交流活動。因此她認為，目前多半是「不做也沒損失、做了可能惹麻煩」的活動，基於自我審查與揣測而被取消。

那麼，占中國旅客9成的自由行目前狀況如何？浦上早苗據媒體報導和採訪有人，分析出目前情況其實還不明朗，但多抱持觀望態度，主要是和團體旅遊不同，自由行旅客活動都是自行安排，取消旅程將付出高額成本。儘管中國主要航空公司雖對日本航線提供免費改退，但多限於12月31日前的行程，已取消54萬件。可看出旅客與航空公司恐怕都希望「情勢能在年底前平息」。

