美股收盤》科技股強勢領漲！美股全收高 台積電ADR大漲3.48％

2025/11/25 07:19

在科技股強勢領漲下，美國華爾街股市24日收高，其中博通更是暴漲11％。（路透）在科技股強勢領漲下，美國華爾街股市24日收高，其中博通更是暴漲11％。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕上週投資人由於擔心人工智慧（AI）科技泡沫化，股市經歷劇烈震盪，如今美國降息希望再度升溫，提振市場情緒。在科技股強勢領漲下，美國華爾街股市24日收高，其中博通更是暴漲11％

綜合媒體報導，美國本週適逢感恩節假期，本週首日開局便強勢上漲，「七巨頭」等AI相關動能股領漲，使以科技股為主的那斯達克指數上漲近2.7%。

焦點個股方面，Alphabet大漲6.28%，博通更是暴漲 11%、美光 （Micron Technology）（MU-US） 大漲近8%、Meta上漲3.16％、輝達上漲2.05％、亞馬遜也上漲2.53%。此外，台積電ADR上漲3.48%，收在每股284.64美元。

第三季財報季已到尾聲，截至上週五，標普500成分股中近95%已發布財報，其中有83%獲利優於預期。倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，分析師預估標普500成分股公司第三季整體獲利成長達14.7%，遠高於10月1日預測的8.8%。

道瓊工業指數上漲202.86點，或0.44%，收在46448.27點。

標準普爾500指數上漲102.13點，或1.55%，收在6705.12點。

那斯達克指數上漲598.93點，或2.69%，收在22872.01點。

費城半導體指數上漲296.77點，或4.63%，收在6703.2點。

