印尼國營基金BPJS計畫投資AI供應鏈 台美日韓4國公司將成標的

印尼最大機構投資人之一的國營社會安全基金BPJS Ketenagakerjaan主管24日表示，如果獲得政府批准海外投資，有意投資提供人工智慧（AI）基礎設施的公司，這些公司可能位於台灣、美國、日本及南韓。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，印尼最大機構投資人之一的國營社會安全基金BPJS Ketenagakerjaan主管24日表示，如果獲得政府批准海外投資，有意投資提供人工智慧（AI）基礎設施的公司，這些公司可能位於台灣、美國、日本及南韓。

BPJS投資發展部董事瑞德萬（Edwin Ridwan）表示，由於國內投資機會有限，目前該基金正等待監管機構批准其海外投資申請。他說：「對我們而言，投資AI供應鏈將是良好的多元化投資，而投資標的可能位於美國、台灣、日本與南韓。」

請繼續往下閱讀...

瑞德萬指出，該基金尋求政府批准其將海外投資比例提高至總投資組合的5%。BPJS管理的資產規模高達879兆印尼盾（新台幣1.67兆元）。

瑞德萬說，BPJS看好支持AI產業的公司，包括資料中心、為AI產業供電的能源公司及電纜業者；核心AI公司，例如晶片製造商，已有太多個人或機構投資人投資，凸顯「競爭過於激烈」，但他並未排除可能投資輝達（Nvidia）等晶片製造商，強調是否投資將視這些公司的估值而定。

《路透》今年4月報導，BPJS計畫在3年內將本地股票的投資比重從約10%提高至20%，債券是該基金投資組合中占比最大的部分，其餘部分為存款和其他金融工具。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法