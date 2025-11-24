台積電市值可望超過蘋果 外媒曝「這時間」

台積電目前的市值已達1.4兆美元。到2030年，台積電有可能發展成為比蘋果更大的公司，但要實現這個目標，它需要很多助力。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司是當前全球市值第二大的公司，市值達4兆美元，如果有人認為台積電未來市值能超過蘋果公司，的確是個大膽的說法，但外媒The Motley Fool資深分析師Keithen Drury撰文，在分析了台積電所涉產業的成長率之後，他認為台積電完全有可能實現這一目標，時間就在2030年，並成為未來幾年極具潛力的股票。

台積電目前的市值已達1.4兆美元。到2030年，台積電有可能發展成為比蘋果更大的公司，但要實現這個目標，它需要很多助力。

蘋果公司是消費性電子領域的領導企業，但這正是蘋果最大的問題：市場飽和。過去幾年，蘋果的營收成長乏力，自2022年中期以來，僅有一個季度實現了兩位數的營收成長蘋果在股票回購和降低成本方面做得非常出色，這使得其稀釋後每股盈餘 （EPS）實現了兩位數低段的成長。

對於台積電而言，它處於人工智慧（AI）競賽的核心地位 。幾乎所有高效能AI運算設備都採用台積電的晶片，從輝達的圖形處理器（GPU）到博通的客製化AI加速器，無一例外。

此外，台積電正在推出一項新的晶片技術，該技術在與上一代晶片相同速度下，預計將能耗降低25%至30%。這項顛覆性技術也使得台積電能夠為這些晶片收取更高的溢價。

人工智慧競賽絲毫沒有放緩的跡象。近日超微發布預測，預計其資料中心部門到2030年的營收將以60%的複合年增長率（CAGR）成長。這與輝達先前的預測基本一致，輝達預計全球資料中心資本支出將從2025年的6000億美元成長到2030年的3兆至4兆美元之間。這意味著2030年的複合年增長率中位數為42%，顯示台積電的晶片業務也完全可以實現這一成長速度。

第3季度，台積電的營收以美元計價成長41%，與整體市場成長趨勢一致。這也與台積電的淨利成長相符，因此Keithen Drury 將採用40%的每股盈餘成長率進行預測。

雖然這看起來可能是個過於激進的假設，但這是台積電要在2030年超越蘋果的市場佔額所必需的。如果人工智慧資料中心市場真如輝達和輝達預測的那樣龐大，那麼這個假設或許並非不合理。

如果蘋果在2030年全年每股盈餘能成長12%，台積電能成長40%，那麼到2030年底，蘋果公司的稀釋後每股盈餘將達到13.52美元，而台積電的稀釋後每股盈餘將達到驚人的57.08美元。

