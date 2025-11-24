森崴風暴延燒富崴、九崴 董座胡惠森請辭下台

森崴風暴延燒富崴、九崴，董座胡惠森（中）請辭下台。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內首家離岸風電統包公司富崴能源，因承攬台電離岸風電二期工程爆出近200億元爭議款，導致母公司森崴能源（6806）前三季大虧四個股本，森崴總經理胡惠森請辭，留在富崴擔任董座兼總經理；不過，今日永崴（3712）與森崴再度發布重大訊息，包括富崴能源、九崴電力等多家公司法人董事代表人異動，胡惠森全數請辭下台。

森崴能源第三季帳面虧損77.36億元，連同上半年虧損，今年累計前三季虧損高達121.72億元、每股虧損達46.34元，當時森崴能源總經理胡惠森與富崴能源總經理濮大威雙雙請辭，森崴總經理由董座郭台強暫代，富崴總經理則由胡惠森暫代。

請繼續往下閱讀...

不過，根據最新公告顯示，永崴投控代子公司眾崴能源、又德風力、欣鑫天然氣、東虹綠能環保 、FOX NAM ENERGY、成都新富崴能源公告法人董事代表人與董事長異動，胡惠森全部被取代，森崴能源也公告，富崴能源、九崴電力董座異動，富崴能源董事長由林坤煌接任、九崴電力由劉素芳接任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法