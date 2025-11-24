LINE Pay Money來了 LINE Pay電支12/3日正式上線

LINE Pay Money電子支付服務，將於12月3日正式上線，轉帳、儲值、支付服務不間斷。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（7722）今（24）宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」，將於12月3日正式上線，用戶只需將現有的LINE Pay App更新至最新版本，服務上線日就可開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員，一站享受儲值、轉帳、支付、乘車、繳費等完整功能，服務體驗全面進化。

不少民眾轉帳給朋友時，隨口就會說出「我用LINE Pay給你」，對於LINE Pay 成立全新電支服務也充滿期待，LINE Pay 今日宣布，LINE Pay Money 將於12月3日下午3點正式開啟服務，當服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，包括透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送的「好友轉帳」、連結銀行帳戶進行儲值與消費，以及繳交水電、瓦斯、停車等生活費用的「儲值與生活繳費」、使用乘車碼搭乘捷運等交通工具的「交通服務」等「轉帳、儲值、支付」功能都可正式啟用。

此外，LINE Pay Money也全面整合至原有的LINE Pay生態圈，包含支援LINE POINTS點數、參與優惠券與各項行銷活動、信用卡無縫移轉。LINE Pay表示，用戶開通為LINE Pay Money帳戶會員後，已綁定LINE Pay的本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續以信用卡在全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

LINE Pay表示，為迎接「LINE Pay Money」服務登場，LINE Pay介面將同步全面升級，將首頁整合所有功能，包含LINE Pay Money電支服務、查詢交易及轉帳紀錄，以及好康地圖、遊韓專區、金融服務、愛心捐款等，使用各項服務更加流暢順手；全新介面也提供自訂個人化選單功能，用戶可依據個人使用需求與習慣，自訂「我的選單」欄位項目，快速開啟各項功能操作。

