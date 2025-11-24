聚隆佈局永續生產力 強攻綠色纖維與智慧化產線

聚隆看好公司未來成長動能來自綠色環保纖維研發、智慧化生產帶來的成本競爭力。（聚隆提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠聚隆（1466）今年前三季在美國新關稅政策影響下導致營運虧損，不過公司指出，未來成長動能仍將來自綠色環保纖維研發、智慧化生產帶來的成本競爭力。管理層表示，公司已完成溫室氣體盤查認證，並持續推動數位轉型，希望透過技術升級強化永續經營能力，提升與品牌客戶的合作深度。

聚隆前三季營收19.42億元、年減7.3%，主要市場仍由亞洲領先，中南美占有一定比重；毛利率8.86%、年減0.56個百分點；歸屬母公司淨損6802.4萬元，去年同期虧損1343.1萬元。聚隆產品涵蓋尼龍絲、聚酯絲、極超細纖維與環保纖維，具少量多樣客製化能力，並以自產原絲與第二段加工絲形成完整生產線，成本具競爭力。

在產品與技術佈局方面，聚隆持續強化綠色纖維研發，包括原液染色、升值尼龍與回收纖維等升級產品。管理層強調，自身是全台第一家通過ISO14067的紡織化纖廠，也是第一家擁有國家級實驗室的紡織公司，有利縮短開發週期、加速新產品量產，對品牌客戶而言可提高材料開發效率。

此外，聚隆建立虛擬展覽館並導入AI生成解說，結合集團材料打造自創品牌，作為行銷推廣的重要平台。子公司聚泰為全球第一家使用木漿作為主要原料的纖維廠，聚隆持股約八成，產品線橫跨纖維、不織布及口罩等領域；另一子公司聚茂生技從事清潔用品與防腐黴代工，並推出自有品牌擦拭布，形成多元營運布局。

在產能配置與永續策略上，聚隆已導入智慧化生產系統，推動數位轉型，提高製程穩定度與品質可追溯性，有助提升與國際品牌合作的供應鏈驗證能力。公司並強調，集團正在持續推動溫室氣體盤查與相關認證，綠色商品研發將與產業轉型同步推進。

聚隆表示，未來將加強與上游原料商及下游客戶的合作深度，持續推動永續環境與智慧製造，並以綠色纖維、環保材料與完整生產線作為核心競爭力，期望在國際供應鏈重組下提升市場佔有率。

