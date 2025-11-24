Q1一般房貸利率升至2.6％ 金融海嘯後新高

第一季一般房貸平均利率已達2.6%，寫下金融海嘯後的新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便央行利率連6凍，但新增房貸平均利率仍增加上升0.24個百分點，第一季一般房貸平均利率已達2.6%，寫下金融海嘯後的新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波利率上升主要是在2024年第三季開始緊縮房貸政策所導致，反映市場資金緊縮導致房貸出現排撥等現象，房貸市場供不應求，即使目前央行沒有繼續升息，但一般房貸利率仍向上攀升，但有網銀、壽險等非銀行體系也加入房貸市場，促使近期房貸利率表現已經趨於平穩。

根據內政部不動產資訊平台統計，過去央行連續升息之前，新增房貸平均利率落在1.52%至1.55%，但連續升息後，去年第二季平均房貸利率上升至2.36%，緊接著則出現房貸排撥等亂象，再加上銀行自主管理與央行第七波管控。

房貸成本明顯加重

種種因素持續推升新增房貸平均利率，今年第一季已達2.6%，單純比較新增房貸的利率狀況，2.6%水準已經是金融海嘯後的單季新高，反映購屋的市場資金成本明顯加重。

而且主要都會區普遍出現房貸利率上升情形，新北市去年第三季約2.39%，今年第一季上升至2.6%，台北市則由2.37%增加到2.59%，台中市由2.39%增加到2.6%，高雄市從2.43%增加到2.64%，即使新竹地區也平均在2.6%以上。

曾敬德表示，由於一般房貸常見利率為2.5%起跳，另外針對名下已經有房貸的因為差別利率的訂價政策，導致一般的房貸利率平均達到2.6%，建議首購民眾趁新青安政策到期前，可以多多申請利用。

