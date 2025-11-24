彥臣生技治療葡萄膜黑色素瘤新藥 獲美FDA孤兒藥認定

彥臣子公司御華生醫自主研發的新藥NBM-BMX，獲美國FDA孤兒藥資格認定。圖為彥臣董事長黃中洋。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃彥臣生技（4732）今日宣布其子公司御華生醫自主研發之新一代選擇性HDAC8抑制劑NBM-BMX、用於治療葡萄膜黑色素瘤（UM），正式獲得美國食品藥物管理局（FDA）授予之孤兒藥認定資格。

彥臣表示，葡萄膜黑色素瘤（UM）為極度缺乏有效治療方法之惡性腫瘤，目前全球獲准的有效系統性治療極為有限。NBM-BMX透過選擇性抑制HDAC8，調控腫瘤細胞之DNA修復與存活路徑，可望延緩抗藥性產生並發揮臨床療效。

彥臣指出，御華生醫目前正與全美十家癌症中心合作，包括HonorHealth Clinical Research Institute、Denver Health/HealthONE及其他主要腫瘤醫療機構，其中已有三家美國醫院完成試驗啟動會議（SIV），目前二期臨床試驗順利推進中。

彥臣暨御華生醫董事長黃中洋表示，「在獲得FDA快速審查資格後，再度獲頒ODD（孤兒藥認定）是對NBM-BMX的重要肯定。葡萄膜黑色素瘤缺乏有效系統性治療，患者選擇有限，我們期待藉由創新機轉藥物NBM-BMX，為這群無良藥可醫的癌症患者帶來新的希望。」公司將持續積極推動臨床試驗、跨國合作與加速開發策略，以儘速將NBM-BMX帶給全球患者。

