別錯過！好市多「此款」廚房必備好物 省錢耐用

好市多瑞典洗碗布是廚房必備好物，會員推薦省錢耐用。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕如果說在廚房想要減少浪費，那麼別錯過好市多洗碗布，美媒報導，愛用者表示，Costco瑞典洗碗布（Swedish dishcloths）不僅比廚房海綿更容易消毒，且在乾燥狀態下比一般抹布更能吸收水分，更重用是耐用又可水洗，無論從功能性還是經濟性方面來看，它們都比紙巾更好。

《thetakeout》報導，瑞典洗碗布它是1種可重複使用的方形布料，由纖維素（源自植物細胞壁）和棉混紡而成，因此既耐用又可水洗。

1位評論者說：過去1年左右我一直在用Costco的瑞典洗碗布，我很喜歡它們，無論從功能性還是經濟性方面來看，它們都比紙巾更好。

你可能會好奇，像瑞典抹布這樣的東西，聽起來好像就是1塊廚房抹布，為什麼會這麼實用呢？這是因為瑞典抹布在乾燥狀態下比一般抹布更能吸收水分。所以，如果你要清理桌上的污漬，千萬別被它小巧的體積所迷惑，1塊小小的瑞典抹布就能勝任很多清潔工作。

你可以把它和其他餐具一起放進洗碗機清洗，但之後一定要沖洗並擰乾，晾乾也很簡單，只需把它掛在牆上的夾子或晾衣架上，晾一晚上，第2天就可以繼續使用了。你會發現，抹布會縮回原來的大小，方便收納或下次使用。

會員說，幾年前，我第1次聽說瑞典洗碗布的時候就買了一些，因為我當時用紙巾用得太快，感覺很愧疚，為改掉壞習慣，於是買了瑞典洗碗布，不過，它也不萬能，如果遇到嚴重的液體潑灑或油漬，可能還是得用紙巾，用完就丟。而且用洗碗機清洗也並非完美，因為它們會殘留一些肥皂水，之後還需要徹底沖洗擰乾。

話雖如此，一旦你養成使用瑞典抹布的習慣，你會發現紙巾的用量已經大幅減少，如果你想尋找一種可重複使用的紙巾解決方案，瑞典抹布絕對值得考慮。

