周休3日提案捲土重來 今年可能過關？勞動部長回應了

周休3日提案捲土重來，勞動部長洪申翰今日接受廣播訪問後指出，將在收集各類型勞工和企業的意見後，進行評估（資料照，記者田裕華攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕2年前遭勞動部否決的周休3日提案，今年捲土重來並獲聯連署通過，勞動部必須在12月7日前回應，勞動部長洪申翰今日接受廣播訪問後指出，將在收集各類型勞工和企業的意見後進行評估，並進行制度的研議。

回溯2023年勞動節前夕，有網友在公共政策網路參與平台發起「讓台灣成為東亞第1個周休3日的國家」提案，隨即通過群眾連署和附議門檻，但經行政院人事行政總處和勞動部回覆，認為考量「缺工」情況嚴重，若再減少工時、增加休息時間，各行各業人力恐更吃緊；且周休3日涉及各項法規修正，對經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面，均有重大影響，有待周延配套與高度社會高度共識，才可進一步討論。

請繼續往下閱讀...

2年過後，又有網友在公共政策網路參與平台發起「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」提案，同樣通過群眾連署和附議門檻。各界均等待勞動部的正式回應。

勞動部長洪申翰今日上午參加廣播節目後接受媒體聯訪指出，針對網友在公共政策平台上進行的連署，考量台灣企業多樣性，勞工就業的型態也相當多樣化。因此，勞動部將收集各方意見，包括各種勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估。

洪申翰表示，理解許多勞工希望能進一步縮短工時，這也是為什麼勞動部連續10年來提高最低工資。提高最低工資的目的，在於讓更多勞工，尤其是相對低薪的勞工，不必因收入不足而依賴加班，進而導致工時過長。因此，我們持續提高最低工資，希望能緩解工時過長的狀況。

此外，勞動部也鼓勵工會與企業簽訂優於法規的團體協約，藉此保障勞工的工時及更好的待遇。關於工時的政策和制度，勞動部會繼續傾聽各界意見。

相較於2年前的環境，目前台灣的客觀條件是否有改變？對此，洪申翰表示，外界認為，多放假可能對觀光業、休閒業有利，因不同業別、企業規模、就業類型的需求和情境不同，涉及各方不同想法，需持續進行討論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法