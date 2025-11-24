小白必看！股市老手揭熱門股「1信號」是踩雷最大陷阱

小白必看！股市老手揭熱門股，一旦絕大多數都是掛「買入」單時，此時就應站在賣方，而是買方，否則將陷入羊群效應陷阱。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕當熱門股成為投資人追逐標的時，股市新手只要一不小心，可能就會掉入羊群效應陷阱中，1名擁有70年經驗的老手表示，一旦熱門股出現絕大多數是「買入」，代表股價已漲太高，並已進入羊群效應的陷阱，此時，應該是「賣股」，而不是追價買股，並將目標轉已到穩健股票分散風險，若是持續將所有雞蛋，都用來追逐強勢股，總有一天你將跌得粉身碎骨。

《Yahoo! JAPAN》報導，1位人生走到了盡頭、每月只有1.5萬日圓（約新台幣3000元）零用錢的40歲上班族，從擁有70年股市交易經驗、24億日圓（約新台幣4.8億）資產同時也是《89歲活躍交易員兼億萬富翁茂的教誨》作者茂得到關於金錢和人生的最佳教誨。

報導指出，當茂被問及螢幕上「這支股票會漲嗎？」時，茂審視的目光如同考官一般，並說 「如果我們知道這麼多，豈不是人人都能輕鬆應對了……？」，他進一步指了指螢幕上羊群效應的陷阱，而此信號就是更多的是「賣出」還是「買入」？

一旦出現絕大多數是「買入」，這意味著很多人想以低於當前股價的價格買入，此時認為‘這支股票今天會上漲’的人會像這樣聚集在一起，這麼多買單，說明股價已經漲了不少。換句話說，漲得太高了，漲得高的股票最終都會跌。所以茂的建議是：賣掉你持有的股票。

由於茂持有這檔股票，於是他決定以3620日圓先賣2000股，就在短短的幾秒鐘的決定，茂在上班族面前，輕鬆賺了34萬日圓。

在賣出後，茂將目標轉向1支不起眼的機械製造類股，這支股價走勢也和之前那支截然不同，此時上班族問茂，你也要賣掉這支嗎？」茂回「笨蛋，我當然要買這支。仔細看看，過去3個月它的價格一直徘徊在同一個區間。交易量很低。沒人關注它；可以說，這是1支很無聊的股票。」確實，它的走勢圖很平淡，就像心電圖一樣。不像之前的股票那樣充滿熱情。 「如果你買了1支不熱門的股票，你會怎麼辦？」 「這些股票只要1條重磅消息就能暴漲。而且，底部已經很穩固了。在虧損概率低的時候買入，然後耐心等待。你賣出是短期交易，這次是長期交易。」

茂表示，不要把所有雞蛋放在1個籃子裡， 「聽著，兄弟。如果你像我們之前那樣繼續追逐那些勢頭強勁的股票，總有1天你會跌得粉身碎骨。容易獲利的股票也更容易暴跌。所以你也應該持有這些看似不起眼，但穩健的股票。」

這就是所謂的多元化投資，茂說，我的投資組合裡既有像這樣的防禦型股票，也有像我剛才提到的熱門進攻型股票。

