比特幣是央行政策風向球？看懂聯準會的下一步

美銀指出，流動性緊縮訊號頻現多個市場，聯準會政策轉向在即，加密貨幣成市場風向標。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美銀首席投資分析師哈奈特（Michael Hartnett）再度丟出重磅觀點。他指出，2025年全球央行累計316次降息所催生的「流動性盛宴」已來到高峰，加密貨幣、信貸、美元、私募股權等多種資產都出現了典型的「流動性峰值」訊號，在這種環境下，聯準會被迫繼續降息的可能性正在急劇升高，市場真正的「政策風向標」將是反應最敏銳的比特幣。

根據美銀11月調查，機構在加密貨幣的配置比例僅0.4%，但2025年散戶資金湧入高達460 億美元，衍生性商品佔交易量74%，使加密貨幣成為全球最敏感的投機與流動性戰場。

在美國市場的銀行股指數已跌破140、券商指數跌破950，這些過去的政策轉向先行指標再度亮起紅燈，場景與2018年底有驚人的相似，這些板塊在歷史上往往比大盤更早反映流動性壓力。

過去幾週，市場對聯準會12月是否再降息的判斷南轅北轍，通膨降溫、就業數據疲軟一度讓投資人幾乎篤定12月會再降息，但官員一連串鷹派發言迅速澆熄樂觀情緒，今年底貨幣政策仍陷入激烈拉鋸。

在最新的Flow Show報告中，哈奈特表示，流動性正在快速退潮，多個資產類別都反映出壓力，這將迫使聯準會最終選擇重返降息循環，而加密貨幣會是最早嗅到政策扭轉的資產。他提醒，流動性敏感的市場正在提前示警，比特幣與以太幣近日的重挫，更凸顯出央行鷹派立場對風險資產的立即衝擊。

此外，日本正面臨債券和日圓同步崩盤的危機；其中，30年期公債近兩週下跌5%，全年累計跌幅已達12%，創1970年代以來最差表現；日圓兌美元匯率逼近160關口，刷新40年低點。這場危機藉由套息交易的平倉效應正在向全球傳導，可能把資金從美國市場抽回日本，衝擊美元流動性，進而加劇美股、債市與加密貨幣的波動。

展望2026年，哈奈特認為，聯準會極可能重演「政策投降」劇本，重新啟動降息循環。他特別點出3類受惠資產：一是長期零息債券，在利率下跌時會直接享受估值提升；二是比特幣，歷史上每次救市前它都提前反彈；三是美國中概股，對資金成本的敏感度極高，只要政策有轉鬆跡象就能提前動起來。

