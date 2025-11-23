美媒：澳洲和中國恐因鐵礦石出口和稀土投資 重演2020年貿易戰

《富比世》雜誌報導，澳洲和中國快要重演2020年的貿易戰，雙方因鐵礦石出口和稀土投資問題爆發了雙重礦產爭端。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《富比世》雜誌23日報導，澳洲和中國快要重演2020年的貿易戰，雙方因鐵礦石出口和稀土投資問題爆發了雙重礦產爭端。

西澳州亞北部尚未開發的布朗斯山脈（Browns Range）稀土礦藏是中國投資者和美國政府都夢寐以求的資產。布朗斯山脈礦區富含鏑（dysprosium）和铽（terbium）等所謂的重稀土元素，這些元素是先進武器系統所必需的。該礦區由在澳洲證券交易所 （ASX） 上市的小型公司「北方礦業」（Northern Minerals） 擁有。

布朗斯山脈的採礦計畫正在推進中，美國進出口銀行正在考慮提供2.5億美元（新台幣78.6億元）的貸款，以部分資助正在進行的採礦工作。但因中國對「北方礦業」的秘密投資，這筆交易正面臨風險，並引發「北方礦業」上週的一系列行動，包括向ASX提出申請，要求推遲原定於本週稍晚舉行的年度股東大會。

「北方礦業」在提交給ASX的聲明中表示，該公司擔憂的是，被勒令出售所持有「北方礦業」股權的中國投資人，會無視澳洲政府的命令，並繼續有效控制大量股權。

中國對「北方礦業」的興趣促使澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）先前根據外國投資法進行干預。

「北方礦業」表示，希望延後年度股東大會，以確保與「澳洲和海外政府機構針對布朗斯山脈開發項目的潛在資金支持」保持完全透明。

在「北方礦業」呼籲澳洲政府協助其識別中國投資人，並查明他們是否與先前被勒令出售股權的個人和公司有關之際，有關鐵礦石價格的長期爭端，又隨著中國禁止進口澳洲某種類型鐵礦石的報導，而出現新的轉折。

乍看之下，稀土投資衝突和上述鐵礦石禁令似乎沒有關聯，但2起事件背後都有中國因素，「北方礦業」發生的事情，可能因此促使中國礦產資源集團（CMRG）做出回應。

由中國政府設立的CMRG，專門負責監督和協調所有礦產貿易，CMRG毫無疑問將充分了解「北方礦業」正在發生的事情，尤其考慮到稀土的政治敏感性。

根據《澳洲金融評論報》報導，CMRG已指示中國鋼鐵廠不要向澳洲最大的礦業公司必和必拓（BHP）購買1種名為景寶礦粉（Jingbao fines）的低品位礦石。如果此事屬實，景寶鐵礦石將是繼今年9月，CMRG禁止中國鋼鐵廠向必和必拓購買金布勒巴混合粉（Jimblebar blend fines）後，必和必拓第二個被列入禁運名單的鐵礦石產品。

景寶鐵礦石和金布勒巴鐵礦石雖然並非必和必拓整體鐵礦石出口的重點，但中國傳遞的訊息很明確：希望必和必拓和其他鐵礦石出口商降低價格，以幫助中國鋼鐵業，且要求所有鐵礦石交易都以人民幣進行，而不是美元。

