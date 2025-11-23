省錢專家透露不會購買的5種「必需品」魔鬼藏在細節裡！

如果你能喝到乾淨的自來水，一次性瓶裝水與其說是必需品，不如說是奢侈品。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕通貨膨脹、房價上漲和薪資成長緩慢，是導致許多現代人經濟拮据的原因。因此，想辦法削減預算幾乎肯定會有幫助。如果您已經仔細審查過預算，但不知道還能從哪裡節省開支，理財專家透露省錢開支不會購買的5種「必需品」。

生活專家奧斯汀威廉斯（Austin Williams）討論一些通常被認為是「必需品」、但節儉人士卻不會購買的物品。以下是其中五種，或許可讓我們重新評估從開支中剔除的物品。

1. 新款手機

蘋果最新iPhone 16和16 Plus的起售價分別為799美元和899美元。其他品牌也有價格相近的智慧型手機，但平均價格略低於300美元。

最新智慧型手機上市時，人們很容易被誘惑去購買，這樣就不會錯過舊手機所沒有的那些吸引人的功能。但是，如果你想省錢，最好還是忍住不買。

威廉斯建議，如果需要更換手機，可以考慮購買舊款，價格會便宜很多。你可以在eBay等二手交易網站上找到不錯的優惠，但一定要仔細辨別賣家。此外，盡量延長手機的使用壽命，延後購買新手機的計畫。

2. 一次性瓶裝水

許多人認為瓶裝水是每次去超市購物的必備品。畢竟，每個人都需要喝水來保持水分充足和身體健康。然而，如果你能喝到乾淨的自來水，一次性瓶裝水與其說是必需品，不如說是奢侈品。單瓶購買的話，一瓶約500毫升的瓶裝純水平均售價約為1.60美元。考慮到一般人每年要喝167瓶水，光是瓶裝水一項每年就要花費超過250美元。

塑膠水瓶雖然方便，但這種便利代價卻不斐。與其在超市買一箱水，或外出時購買單瓶水，不如考慮投資一個可重複使用的水瓶。雖然前期投入可能更高，但透過反覆灌裝自來水，很快就能省下一筆錢。

3. 上班日的午餐

當你工作壓力大或疲憊不堪時，購買現成食物的便利性就顯得格外誘人。無論是在公司食堂還是附近的餐館，工作午餐通常都不便宜。而且不幸的是，這些午餐費用累積起來相當可觀。如果每天午餐花費15美元，那麼每週就是75美元，一年下來就是3750美元。

有些人因為時間不夠而猶豫是否要帶午餐。一個解決辦法是提前準備，一次做好幾份午餐。例如，你可以在星期日做一大份菜，這樣一週上班的時候就夠吃了。提前規劃和準備餐點可以大大減少你購買昂貴餐廳食物的衝動，從而省錢。

4.亞馬遜Prime會員資格

如今，每個人都生活在一個前所未有的便利和即時的時代。只要輕按幾下滑鼠，就能找到想要的東西，下單後幾個小時就能送到家門口。人們很容易覺得便捷是必需品，但實際上，它是一種奢侈品。

亞馬遜Prime會員就是個絕佳的例子。Prime會員年費目前為139美元，它真的物有所值嗎？大多數人被Prime會員的免費兩天送達服務所吸引，但其實任何超過35美元的亞馬遜訂單都能享受快速免費送貨服務。

5. 補充劑營養品

近75%的美國成年人服用膳食補充劑，絕大多數人認為這些補充劑對維持健康至關重要。這些補充劑可能包括複合維生素、礦物質、胺基酸或特定維生素等。

一瓶保健品的價格從幾美元到一百多美元不等。如果這筆錢是對你健康的一項有意義的投資，那就不應該從預算中削減。然而，正如威廉斯指出的那樣，「補充劑益處的科學證據尚不明確」。

如果飲食均衡，沒有任何潛在的健康問題，可能根本不需要購買任何營養補充品。從長遠來看，省去這些經常性的開支將節省一大筆錢。

