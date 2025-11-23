心驚膽「韓」遊客紛紛避開東南亞 都是這國害的

出於安全考慮，韓國遊客正在取消前往東南亞的旅行。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受到柬埔寨出現求職詐騙和綁架事件報告的影響，出於安全考慮，韓國遊客正在取消前往東南亞的旅行。

一位姓孫的男子告訴《韓國中央日報》，他剛剛取消原定於12月與朋友去金邊打高爾夫球的行程。他說：「損失取消費很可惜，但我現在實在沒心情去柬埔寨。」

根據《韓國先驅報》報導，10月從韓國前往東南亞國家的旅客人數下降了7.25%，其中柬埔寨的降幅最大。柬埔寨10月份的旅遊數從9月的1萬3727下降到1萬1613，降幅達15.4%。

根據路透報導，上個月一名到金邊參加暑期招聘會的韓國大學生據稱遭到當地犯罪組織的酷刑折磨致死，加劇了人們的擔憂。

他的死訊在韓國民眾中引發了廣泛的恐慌，促使政府採取緊急措施保護公民免受日益嚴重的詐騙危機的影響。如今，其影響已蔓延至柬埔寨以外地區。

10月份，菲律賓和泰國接待的韓國遊客數量也有所減少，分別下降18.9%至12萬0175人和5%至15萬7402人。

一位網友在韓國媒體上寫道：我原本計劃一月份去寮國，但現在很多人取消行程，我真的很焦慮。各大旅行社也對東南亞地區日益增長的焦慮情緒表示擔憂。

