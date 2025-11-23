自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

一年一款新晶片！馬斯克：特斯拉AI5設計將定案、AI6已開工

2025/11/23 18:02

特斯拉執行長馬斯克宣布，公司正加速開發 AI晶片，目標是每年量產一款新晶片，且產量將超越全球總和。（法新社檔案照）特斯拉執行長馬斯克宣布，公司正加速開發 AI晶片，目標是每年量產一款新晶片，且產量將超越全球總和。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在人工智慧硬體競賽中再發豪語。《彭博》報導，馬斯克23日在X平台上宣布，特斯拉的第五代 AI 晶片（AI5）設計流程已接近最後的「定案」（tape out）階段，同時團隊也已啟動第六代晶片（AI6）的研發工作。他更立下野心勃勃的目標：每12個月就要量產一款全新的AI晶片。

馬斯克在貼文中指出：「目前特斯拉車輛使用的是AI4版本，我們即將完成AI5的定案，並開始著手 AI6 的工作。」這顯示特斯拉正試圖以

驚人的速度迭代其自研晶片，以應用於旗下的電動車與數據中心。

除了更新速度，馬斯克對產量的預期更是驚人。他在貼文中宣稱：「我們預期最終生產的晶片數量，將超過所有其他 AI 晶片的總和。」為了強調這並非空話，他還特別補充了一句：「我沒在開玩笑（I’m not kidding）。」

報導指出，為了實現這個龐大的晶片計畫，特斯拉已與韓國三星電子緊密合作。三星在今年7月宣布獲得了一份價值165億美元（約新台幣5170億元）的合約，將為特斯拉生產AI半導體。馬斯克當時曾透露，三星位於德州的新工廠將專門負責生產特斯拉的AI 晶片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財