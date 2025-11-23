一年一款新晶片！馬斯克：特斯拉AI5設計將定案、AI6已開工

特斯拉執行長馬斯克宣布，公司正加速開發 AI晶片，目標是每年量產一款新晶片，且產量將超越全球總和。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在人工智慧硬體競賽中再發豪語。《彭博》報導，馬斯克23日在X平台上宣布，特斯拉的第五代 AI 晶片（AI5）設計流程已接近最後的「定案」（tape out）階段，同時團隊也已啟動第六代晶片（AI6）的研發工作。他更立下野心勃勃的目標：每12個月就要量產一款全新的AI晶片。

馬斯克在貼文中指出：「目前特斯拉車輛使用的是AI4版本，我們即將完成AI5的定案，並開始著手 AI6 的工作。」這顯示特斯拉正試圖以

驚人的速度迭代其自研晶片，以應用於旗下的電動車與數據中心。

除了更新速度，馬斯克對產量的預期更是驚人。他在貼文中宣稱：「我們預期最終生產的晶片數量，將超過所有其他 AI 晶片的總和。」為了強調這並非空話，他還特別補充了一句：「我沒在開玩笑（I’m not kidding）。」

報導指出，為了實現這個龐大的晶片計畫，特斯拉已與韓國三星電子緊密合作。三星在今年7月宣布獲得了一份價值165億美元（約新台幣5170億元）的合約，將為特斯拉生產AI半導體。馬斯克當時曾透露，三星位於德州的新工廠將專門負責生產特斯拉的AI 晶片。

Most people don’t know that Tesla has had an advanced AI chip and board engineering team for many years.



That team has already designed and deployed several million AI chips in our cars and data centers. These chips are what enable Tesla to be the leader in real-world AI.



The… — Elon Musk （@elonmusk） November 23, 2025

