7旬夫婦每月靠3.6萬元養老金度日 兒子狠丟「1句訊息」斷絕關係 退休天倫樂幻滅

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，老年家庭的孤立化和與家人關係的疏離已成為社會問題。過去子女贍養父母是普遍現象，而如今子女與父母分居的觀念正逐漸成為主流。日本一對七旬老夫婦收到兒子的一條信息，短短的一句話「我不想再管了」，終結了他們之間的家庭關係。

根據厚生勞動省2024年《國民生活狀況綜合調查》，55.8%的老年家庭感到經濟拮据，許多老年人也因與子女的關係而感到困擾。

居住在東京附近的村井圭一（化名，75歲）曾在建築公司擔任銷售代表多年，於65歲退休。他和妻子澄子（化名，73歲）一直憧憬著平靜的退休生活。圭一說：「我一直忙於工作，把家務都留給了妻子，但我一直盼望著孩子們長大獨立後，能和妻子一起享受快樂時光，比如一起吃飯或旅行。」

然而，他與唯一的兒子直人（化名，40多歲）逐漸失去了聯繫，直人離家上大學後，即使他進入職場，父子倆也一年只能見幾次面。當圭一提議兩人同住時，兒子的反應卻有些冷淡。

轉捩點出現在他的妻子澄子生病之後。她的慢性心臟病惡化，被緊急送往醫院。他聯繫了兒子尋求幫助。圭一說：「我透過LINE問他能不能把他加到我的緊急聯絡人名單裡，以防萬一。他只回覆了一個字：『我不想再跟你有任何瓜葛了』。」

圭一說他一遍又一遍地讀著那封信。他問自己：「她（妻子）真的那麼不受歡迎嗎？」但他想不出任何理由，心情反而更加低落了。

目前，夫婦唯一的收入來源是每月18萬日圓（台幣3.6萬元）的公共退休金。他們以前住在自己的房子裡，但房貸和醫療費用讓他們的生活越來越艱難，所以幾年前他們賣掉了房子，現在住在公宅。

「這個住宅區已經有40多年的歷史了，但是價格便宜又安靜。我們不能挑剔」，圭一說。

然而，由於澄子經常去醫院就診、支付藥品費用和冬季暖氣費，她的積蓄在過去幾年裡減少了約400萬日圓，她現在只能靠剩下的積蓄生活。

根據日本總務省發布的《2024年家庭調查報告》，65歲以上已婚夫婦的月均消費支出約為25.6萬日圓，而月均可支配收入約為22.2萬日圓（台幣4.4萬元）。儲蓄仍然是彌補平均支出與收入之間差距的關鍵。

雖然這對夫婦過著平靜的生活，但他們與兒子之間的鴻溝仍然無法克服。不知道兒子身在何處，也不知道他在做什麼，他們已經斷絕聯繫了。圭一感嘆說：「當你規劃人生時，並非事事都能如你所願。我別無選擇，只能接受這個現實，包括我兒子身上發生的一切」。

