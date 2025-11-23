中國明年大學畢業生1270萬人 專家：青年高失業率恐釀政治危機

2026年中國的大學畢業生將高達1270萬人，再創歷史新高紀錄，這將使本已吃緊的就業市場和已經放緩的經濟面臨更大的壓力。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，根據中國教育部的最新預估，2026年中國的大學畢業生將高達1270萬人，再創歷史新高紀錄，這將使本已吃緊的就業市場和已經放緩的經濟面臨更大的壓力。

中國教育部指出，2026年的應屆畢業生人數預估達1270萬人，比2025年的1222萬人增約4%，意味了將多出48萬人投入就業市場。過去10年，中國的大學畢業生人數不斷增加，預計未來10年將繼續增長，這將導致青年失業率居高不下，並引發各界對社會穩定的擔憂。

官方數據顯示，今年10月中國16至24歲人群（不包括學生）的失業率達17.3%，今年8月該失業率曾18.9%，創20個月以來最高。

中國政府20日舉行全國會議，來自多個政府部門的高級官員指示地方官員和大學推出新舉措，以「擴大和提高即將離校畢業生的就業品質」。

中國就業市場面臨結構性人才短缺問題，許多年輕人難以找到符合自己期望的工作，而工廠也常常難以招募合格的技術人員。

中國著名經濟學家、上海財經大學校長劉元春表示，未來10年大學畢業生人數將持續成長，預計到2038年，大學畢業生人數將超過1600萬人。

劉元春指出：「一方面，大學畢業生的供給在增加；另一方面，技術進步正在降低高端產業吸收就業的能力。因此，未來10年大學畢業生將面臨前所未有的就業壓力。」劉元春警告，青年失業可能會演變成社會和政治危機，呼籲對勞動密集型產業進行轉型，並擴大服務業。

人工智慧（AI）的快速發展預計也將為就業市場帶來新的挑戰。中國人力資源公司51job進行的1項全國性調查發現，約53%的Z世代專業人士認為，「AI取代工作」是他們職業生涯面臨的主要長期威脅。

