黃金上演1979年大牛市 三大利多加持瞄準這個「高價位」

今年金價有望創自1979年以來最大年度漲幅，也讓2026年金價上看5000美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格今年來漲勢凌厲，隨着2025年進入下半程並邁向2026年，金價有望創自1979年以來最大年度漲幅，也讓2026年金價上看5000美元。

9月金價上漲逾10%（2016年以來最佳單月表現），10月再漲5%並創下歷史新高，11月繼續上漲4%，年內累計漲幅接近55%。

請繼續往下閱讀...

目前，多國經濟增長放緩、通膨水平上升，呈現典型滯脹格局，爲金價提供強勁支撐。從各主要貨幣計價來看，黃金不僅在美元體系下創新高，同時在澳元、英鎊、歐元、印度盧比與日元計價下均處於歷史高位附近，顯示全球性買盤的強勁。

外媒investing.com報導，有三大結構性力量共同推升金價在2026年上攻5000美元。

1. 全球央行加速去美元化，黃金儲備目標從20%升至30%。

自2022年俄烏衝突後，央行購買黃金量顯著增加，許多國家希望降低美元及其他主要貨幣敞口，提升黃金在外匯儲備中的比重。當前全球央行黃金儲備平均佔比約20%，中國約8%，而長期目標爲提高至30%。

2. 黃金ETF持倉年內激增17%，投資需求持續擴大。

今年黃金ETF持倉增長已達17%，顯示投資者熱情不斷升溫。在傳統60/40組合（股票/債券）面臨通膨、貨幣貶值與地緣政治衝擊的情況下，越來越多機構開始納入黃金、白銀、銅、原油等戰略性商品以提升組合韌性。

3. 2026年降息週期將重啓，金價迎政策順風。

根據CME「美聯儲觀察工具」，儘管降息確切時間仍不明朗，但方向已基本確定，2026年有望重新啓動降息進程，爲黃金提供中長期強勁助力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法