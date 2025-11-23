假冒銀行郵件「取消交易」鈕暗藏詐騙 網友：有收到過

許多民眾曾收到詐騙集團假冒銀行的郵件，點擊連結恐落入詐騙陷阱。（示意照）。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日收到一封自稱來自中國信託銀行的電子郵件，內容顯示偵測到一筆9830元刷卡交易並附有醒目的「取消交易」按鈕。網友起許多民眾都收到詐騙集團假冒銀行發出的信件，若點擊信件中的連結就可能掉入詐騙陷阱疑上網查證後才發現，此為詐騙郵件。

綜合媒體報導，這名網友在臉書社團「爆廢公社」分享了自己收到的詐騙郵件截圖，原PO在發文中表示：「現在詐騙真的很恐怖，好險我有先去Google查，不然那個取消交易我就點下去了。」網友紛紛留言「連取消交易都不能亂按」、「是詐騙沒錯，我也有收到」。

詐騙集團手法不斷翻新，金管會指出，銀行不會透過電話、LINE、簡訊或信函要求用戶點擊取消交易或繳交任何保證金、安全金、稅款或擔保款項，若用戶收到可疑通知應保持警覺，勿點擊郵件或簡訊連結，並可撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

