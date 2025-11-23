自由電子報
同樣收垃圾年薪多40萬元！日本公務員拿120萬元 民營工看得辛酸

2025/11/23 15:25

日本收垃圾的公務員年薪估計約為600萬日圓（台幣120萬元）。（法新社）日本收垃圾的公務員年薪估計約為600萬日圓（台幣120萬元）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本公共部門和私營部門的垃圾收集工人薪資存在巨大差異，日媒披露，一名收垃圾的公務員年薪估計約為600萬日圓（台幣120萬元），民間私人垃圾收集員的平均年薪約為400萬日圓（台幣80萬元）。

垃圾收集工作可以由地方政府自行進行，也可以外包給私人公司，或者兩者兼具。地方政府僱員負責垃圾收集工作，要成為地方政府僱員，必須通過地方政府的招聘考試，垃圾收集工人被歸類為「技術工人」。

根據總務省發布的《截至2024年4月1日地方政府僱員薪資調查結果》，按職業類型劃分的平均薪資表中，所有地方政府技術工人的月薪總額為37萬0291日圓。此外，公務員的獎金（年終獎/勤勉獎）為153萬3543日圓。這意味著公務員垃圾收集工人的年薪597萬7035日圓，約600萬日圓。

根據厚生勞動省發布的《2024年工資結構基本調查》，包括垃圾收集員在內的「清潔工（不包括建築物和構築物）和廢物處理工人」的固定現金工資，對於擁有10名以上員工的公司為28萬8400日圓，加上年終獎金和其他特殊津貼為53萬6700日圓。平均年薪約399萬7500日圓。換句話說，私人垃圾收集員的平均年薪約為400萬日圓。

擔任垃圾收集員的公務員的收入可能比私部門員工高出約200萬日圓，比一般工薪階層高出約120萬日圓。

近年來，許多地方政府已開始將垃圾收集工作外包給私人公司。如果有意成為垃圾收集員，都可先向地方政府或其他機構諮詢是否有招募資訊。

