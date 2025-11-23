經濟學人：中國洗錢網絡遍布全球 連結富豪、詐騙 太子集團混合手法曝

經濟學人報導，中國地下銀行已成為世界上最大的洗錢者。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英媒《經濟學人》報導，中國地下銀行已成為世界上最大的洗錢者，並將中國富豪、販毒集團、詐騙和北韓駭客聯繫起來。

中國企業幾乎壟斷涉足的所有合法行業，從鋼鐵到船舶，從電池到電動車，它們壓低成本和價格，令那些製造業萎縮的富裕國家憂心忡忡。如今，中國地下組織正在接管全球最大的非法產業：國際洗錢網絡，該網絡為從毒品走私到北韓駭客竊取加密貨幣等各種犯罪活動提供便利管道。

美國財政部估計，每年約有1540億美元的非法所得，主要來自墨西哥販毒集團在美國銷售的毒品，並經由中國流入美國。這表明，中國網路漂白大部分用於美國毒品交易的資金，根據美國經濟分析局估計，2017年這筆金額高達1530億美元。

美國財政部金融犯罪執法網絡主任安德里亞·加茨基（Andrea Gacki）在8月的一份報告中敦促各銀行保持警惕，她寫道：「中國的洗錢網絡遍布全球，無處不在。」

中國洗錢網路的成功歸因於技術創新、中國的貿易順差，以及嚴格的資本管制。根據這項管制，個人每年出境的資金不得超過相當於5萬美元的金額。這種組合創造了一種三方交易的機會：毒販可以將非法美元（或英鎊）從美國轉移出去，中國人可以將人民幣從中國轉移出去，而這些資金最終會被兌換成毒品集團想要的幾乎任何其他貨幣。

過去的洗錢網絡，例如哥倫比亞販毒集團在20世紀80年代建立的網絡，是透過引渡、資產查封以及美國和哥倫比亞之間的合作而被瓦解。然而，中國的洗錢網絡可能更難被摧毀。儘管這些網路通常由與中國有聯繫的人經營，但它們的活動範圍更廣，服務對象既包括富裕客戶，也包括犯罪分子，並且存在於不相容的金融體系之間的縫隙中。

此外，由於它們還服務於多個地下產業，涉及的金額令人震驚。光是在東南亞，由華裔集團營運的網路詐騙每年就產生約5000億美元的收益。

洗錢者通常會混合使用多種洗錢手段。一個案例就足以說明犯罪者所建構的洗錢網絡規模之龐大。去年10月，美國檢方公佈對柬埔寨商人陳志的起訴書。陳志創立了太子集團，表面上是一家房地產開發和金融服務集團。但檢方稱，太子集團也是亞洲最大的犯罪帝國之一，並指控陳志犯有洗錢和電信詐欺罪。

陳志擁有柬埔寨、萬那杜、塞浦路斯和聖露西亞四國國籍，出生於中國東南部的福建省。福建省是世界上一些最臭名昭著的洗錢者和網路犯罪分子的故鄉。2012年，中國進行反貪行動，許多犯罪者逃往國外，主要目的地為東南亞國家，包括柬埔寨、緬甸和菲律賓。

早在2018年，太子集團就被指控透過網路詐騙竊取數十億美元，每日均收入高達3000萬美元。到了2020年，陳志已累積12萬7271枚比特幣（上個月被查獲時價值150億美元）。起訴書稱，為了洗錢，他依賴複雜的洗錢網絡：包括全球規模最大的加密貨幣挖礦業務、線上賭博平台、空殼公司以及將非法資金與合法資金混合的專業洗錢服務。

這種將看似合法的商業活動與洗錢活動混為一談的手段在中國地下銀行系統中屢見不鮮。匯豐擔保（Huione Guarantee）是一家中文線上交易平台，成立於2021年左右，用於交易房產、汽車及其他商品和服務。

據追蹤匯豐發展歷程的區塊鏈分析公司Elliptic稱，該平台年交易額高達數十億美元。但據稱，除了合法業務外，匯豐擔保還為犯罪分子提供了一個「一站式」平台，堪稱詐騙版的Facebook Marketplace。

儘管包括美國和英國在內的國家正在採取行動打擊這些網絡，並成功起訴了一些人，但它們只是在玩打地鼠遊戲。要徹底關閉這些網絡，需要與中國密切合作，而這種合作在目前的國際社會上仍十分罕見。

