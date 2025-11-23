自由電子報
麻吉大哥加密帳戶已被「完全清算」虧損高達6.4億元

2025/11/23 13:35

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成爆出他的加密帳戶已被「完全清算」，總損失高達2023萬美元（約新台幣6.4億元）。（資料照）美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成爆出他的加密帳戶已被「完全清算」，總損失高達2023萬美元（約新台幣6.4億元）。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成近期玩加密貨幣大翻車，本月在去中心化交易所Hyperliquid上遭清算多達71次，一舉登上「清算王」寶座！如今黃立成又被爆出他的加密帳戶已被「完全清算」，總損失高達2023萬美元（約新台幣6.4億元）。

綜合媒體報導，鏈上分析團隊Lookonchain 21日在社交平台X發文指出，根據監測數據顯示，黃立成標記為Machi （@machibigbrother） 的帳戶在經歷市場波動後已被「完全清算」，截至21日，黃立成加密帳戶餘額僅剩下1萬5538美元（約新台幣48.7萬元），而這場投資失利導致黃立成累積虧損金額高達2023萬美元。

消息一出後，引發網友熱烈討論。網友紛紛留言表示，「2000萬美元→1.5萬美元。年度最大清算。太殘酷了。」、「又一天，又一場清算」、「兄弟，與其捐給Hyperliquid，不如捐給慈善機構。」、「對他來說，那隻是九牛一毛。」、「他哪來的那麼多錢可以輸？」等。

