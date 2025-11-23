富人回來了？台南神祕富豪「零貸款、一次付清」買8500萬豪宅

台南市近日傳出有人以總價8500萬元現金，一次性付清買下16樓戶的豪宅。（示意圖）。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕近日，台南市一棟名為「THE KING」的豪宅社區，傳出有人以總價8500萬元現金買下16樓戶。更早於去年9月，該買家同樣以5374萬元購入同一棟樓另一戶，兩次交易均「零貸款、一次付清」，合計砸下約1.39億元現金，引發建商表示：「富人的錢回來了。」

綜合媒體報導，富人選購的「THE KING」豪宅，位於台南中西區湖美生活圈，由上曜建設投資興建，而此社區的特色是台南目前唯一的大坪數豪宅、台江國家公園的永久景觀、全棟SRC鋼骨結構等特色，此外，社區擁有3000坪專屬空間，包含藝術級挑高大廳、鐵板燒宴會廳，可聘請主廚到府料理，還有室內咖啡廳、KTV、籃球場、室內高爾夫AI揮桿區、總裁會議室、司機休息室及迎賓總統套房等，也是吸引出手主因，正符合富人置產的條件。

上曜集團董事長張祐銘表示，央行近年打炒房、限貸政策下，雖然整體房市買氣降溫，但高資產族群並未撤出，只是觀望，過去兩年高資產族群普遍把資金放進美債領息，隨著美債進入降息循環，資金重新調整，「富人的錢開始回來了，下一個避風港就是稀缺性住宅。」

