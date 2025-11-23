禮來市值突破1兆美元 成首家加入「兆美元俱樂部」的製藥公司

美國製藥巨頭「禮來（Eli Lilly）」21日公司市值突破1兆美元（約新台幣31.35兆元）。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國製藥巨頭「禮來（Eli Lilly）」21日公司市值突破1兆美元（約新台幣31.35兆元），成為首家加入「兆美元俱樂部」的製藥公司。

綜合媒體報導，禮來21日股價一度大漲22%，最高觸及1066.65美元，創下公司歷史新高。隨著股價上揚，禮來公司市值正式突破1兆美元大關，打破了過去由科技巨頭主導「兆美元俱樂部」的格局。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，禮來在大型製藥企業中市值名列前茅，目前該公司市值約相當於未來12個月預期收益的50倍，顯示投資者對其減肥藥物需求持續看好。

報導指出，禮來自2023年底推出Zepbound減肥藥以來，公司股價已上漲逾75%，遠超同期標普500指數的約50%漲幅。

禮來21日股價收在1059.7美元，漲幅1.57%。

