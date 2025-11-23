自由電子報
史上最大崩盤已開始！ 羅伯特清崎：「這資產」最安全且最具潛力

2025/11/23 10:44

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）警告，史上最大規模的金融崩盤已經展開。（法新社）理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）警告，史上最大規模的金融崩盤已經展開。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週日（23日）警告，史上最大規模的金融崩盤已經展開，認為現在是增持黃金、白銀、比特幣與以太幣的時機，其中白銀被他視為最安全、最具潛力的資產。

羅伯特清崎週日在社交平台X發文警告，「史上最大崩盤即將到來！」，稱他在2013年出版的《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad's Prophecy）》中預測歷史上最大的一場崩盤，如今已經來臨。受衝擊的不只美國，歐洲與亞洲也正走向全面下滑。

羅伯特清崎表示，人工智慧將取代大量工作機會，而當就業市場崩潰，商辦與住宅房地產也將跟著崩盤。

羅伯特清崎認為，現在正是增持黃金、白銀、比特幣和以太幣的最佳時機，其中，白銀是最安全、最具潛力的資產。白銀目前約50美元（約新台幣1568元），羅伯特清崎預測白銀短期內可達70美元（約新台幣2195元），甚至有望在2026年突破200美元（約新台幣6271元）。

文章最後，羅伯特清崎也提醒，雖然數百萬人可能因此失去一切，但如果事先做好準備，這場崩盤反而可能成為創造財富的機會，並承諾未來他將在社交平台X分享更多在市場下跌中仍能致富的方法。

