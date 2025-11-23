中國私募巨頭「中金資本」爆雷 法學教授揭金融騙局套路模式

中國私募巨頭「中金資本投資有限公司」近來負面消息頻出。（圖擷取自中金資本官網）

〔財經頻道／綜合報導〕中國私募巨頭「中金資本投資有限公司（下稱中金資本）」近來負面消息頻出，繼多名元老級高層相繼出事後，公司董事長單俊葆現也被爆出已失聯，消息一出，引發外界關注。對此，有法學教授表示看法，認為中金資本爆雷與中國近10年來所有「金融爆雷」事件一樣，都不是意外，而是一場場精心設計的收割模式。

綜合媒體報導，2025年8月，中金資本的元老級人物丁瑋，因涉嫌基金運作中利益轉移，遭監察機構帶走，隨後公司運營管理委員會委員安垣、原總裁肖楓也相繼落馬，牽涉的資金規模高達人民幣5600億元（約新台幣2.47兆元），據傳涉及政府部門、國有企業人員及其親屬所從事的行業和領域。

如今中金資本董事長單俊葆也爆出與外界失聯近1個月，電話不接，訊息也無人回應。有知情人士稱，單俊葆已被中國官方帶走。這一連串事件意味著，中金資本創建初期的核心管理班底幾乎已全數落馬，導致公司內部氣氛愈發不安動盪。

對於上述報導，中金資本並未有具體回應。但媒體發現，目前在中金資本官網上展示的董事及高管名單中，已無單俊葆的訊息。

對於中金資本爆雷，中國政法大學教授楊帆近日在微博上發文表示看法，指「中金爆雷了，金融爆雷案是有先兆的」。

楊帆表示，他翻了過去10年所有金融爆雷案的世間，發現中金資本爆雷不是意外，而是一場精心設計的收割模式。且令他感到恐怖的是，他發現這些金融爆雷案手法都有一個規律，每次爆雷前都有同樣7個信號，分別如下：

1.造神運動

爆雷前3年開始，先塑造一個光鮮亮麗的門面人物，例如具官方背景者、海歸精英或知名富二代，為機構增添可信度。

2. 大規模造勢宣傳

爆雷前2年陸續砸錢贊助高級論壇、在央視投放廣告，甚至豪租金融圈頂級辦公大樓整層辦公，即便營銷成本遠超利潤也在所不惜。

3. 內部強制推銷

向投資者宣講所謂的國家戰略、稀缺資源，並承諾「保本高收益」。

4. 殺手收割

爆雷前1年開始要求員工必須購買自家產品，甚至動員親友入場以完成業績。

5. 瘋狂吸金

爆雷前6個月突然把收益率大幅拉高，可能飆到15%或更高，用以吸引大量普通投資者進場。

6. 限制提現

爆雷前3個月以系統升級、優化結構等理由限制投資者贖回，實際上資金已被挪用或轉移。

7. 高層撤離

爆雷前1個月，高管以「生病」「出差」「個人原因離職」等理由接連消失，公司同步裁員，為最終崩盤鋪路。

楊帆還指出，目前至少有8家機構正重複同樣的收割套路，其中部分企業已走到第4步，甚至第5步，風險相當逼近。

楊帆透露，過去10年內共47家金融機構爆雷，其中有31名負責人至今仍未受到追究：12人已在海外生活，8人改名換姓重新開公司，另有11人下落不明。更令人諷刺的是，還有7名曾因爆雷而身敗名裂的老闆，如今又重新投身金融業，開始運作新的公司。

楊帆也提醒投資人，只要出現以下3個危險信號「立刻就跑」。

1.發現某款理財產品的收益率突然大幅飆升。

2.老闆頻頻在公開場合炫耀豪車、豪宅。

3.員工開始悄悄轉讓手中持股」。

楊帆稱，上述跡象往往意味著該機構已接近爆雷，管理層正在為跑路做準備。

