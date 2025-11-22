只想稱霸出口! 彭博專欄：中國貿易模式 建基於讓他國貧窮

中國的貿易模式是建立在讓他國貧窮的基礎上。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕在川習會後，美中暫時貿易休兵，儘管各國對此大表歡迎，然而彭博專欄作家夏瑪（Mihir Sharma）指出，對發展中國家的勞工與企業而言，回到貿易戰前的狀態，並非完全令人欣慰，因為讓中國繼續主導全球貿易，對他們的傷害更甚於歐美西方國家。

夏瑪指出，彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）一份檢視許多經濟體的出口潛力指數可見端倪。中國仍居龍頭，與居次的印度落差巨大，而多數新興市場的表現，則僅略優於已開發經濟體。

這並非應有狀況。隨著中國的勞動成本與高生產力市場漸趨一致，其作為產品來源的吸引力應會下降。外貿驅動的產業應開始外移，其他開發中經濟體將展現更大，或至少不相上下的出口潛力。

然而，中國從能源成本、物流效率到技術等其他因素的領先幅度如此巨大，以致於無人能及。這在全球歷史上極為罕見。許多國家，比如英國、美國與日本曾一度主導全球貿易，然後讓位給其他國家成長。他們隨著變得更富有，在供應鏈上的位置也產生變化，讓低價值產品在其他地區生產，以降低成本。

然而，中國繼續主導供應鏈的所有環節，從低到高利潤的製造業一網打盡。根據經濟學家蘇布拉馬尼亞姆（Arvind Subramanian）與查特吉（Shoumitro Chatterjee）的統計，中國鉅額的貿易逆差中，四分之三仍持續來自利用基本技術製造的產品，相關產業的全球市占率仍逾50%。這樣的市占率與中國經濟的現況不符，比如，其勞動年齡人口正縮減，平均工資是其競爭對手的數倍。

造成這樣的矛盾原因很多，貨幣持續貶值以及能源等投入要素的隱形補貼都是原因。然而一個重大的因素是，北京蓄意干預全球發展的自然進程，因為當一國經濟成長，而居次的較窮國家在出口潛力代之而起時，必然會導致前者的投資人與企業，開始將資本與技術轉移至後者。

夏瑪說，這就是製造業如何在已開發國家及亞洲四小龍之間擴散開來的模式。在英國經濟霸權時代，倫敦的銀行家為半數外國投資提供資金，美國鐵路債券很大一部分是以英鎊計價。一個世紀後，美國主導貿易時代，美國為全球近5成的對外投資提供融資。

這是貿易順差國的企業，被允許自由規劃未來，並尋求最佳資本回報時會發生的狀況。但這不是北京允許的運作模式，中國從貿易中賺取的利益，被引導在國內創造過剩產能，或者用於進一步鞏固中國全球製造業龍頭地位的長期計畫。

這意謂中國企業的存款回報率低，同時，其他開發中國家的勞工被剝奪發揮潛力的機會。他們需要中國企業使用他們的技術，並以所累積的資本來建造工廠，而這些工廠將訓練與僱用他們。

但中國領導人不容許如此，他們只想維持出口霸主的地位，若後果是已開發國家的命運被剝奪，他們也不會在乎。如果北京模式得逞，將不會有人致富。

