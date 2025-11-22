研調：中國經濟遭到四面八方打擊 習近平本身是最大逆風

中國「突然遭受四面八方的打擊」，出口、工廠訂單、零售銷售和汽車購買都在走弱，同時固定資產投資也處於五年多來的最低水平。（歐新社檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場研調公司亞德尼（Yardeni Research） 表示，中國經濟現在正面臨著多重壓力，引發人們對其2026年發展的更深層次的疑問。 該公司本週在一份報告中指出，最大的威脅來自內部，並警告，「正是內部逆風對GDP增長構成了更大的威脅……而習近平主席的政策正在加劇這些逆風。」

亞德尼指出，中國「突然遭受四面八方的打擊」，出口、工廠訂單、零售銷售和汽車購買都在走弱，同時固定資產投資也處於五年多來的最低水平。實際零售額年增率降至3.1%，遠低於2002年至2018年約 10% 的平均值。

報告認為，中國的問題很大程度源自於國內政策選擇。儘管中國經濟規模位居世界第二，達到19兆美元，但亞德尼表示，可能擴大差距的不是美國總統川普的政策，而是中國領導人習近平的政策。

報告強調了製造業疲軟、「連續第四年通貨緊縮」，以及北京方面不願更積極地放鬆貨幣政策。

通貨緊縮風險尤其被認為是當前關注的焦點。該公司指出，中國10月份生產者物價指數（PPI）下降了2.1%，消費者物價指數（CPI）勉強高於零，同時警告稱，房地產危機「加劇了人們對日本式『失去的十年』的擔憂」。

亞德尼所稱的習近平「嚴厲的科技打壓」進一步打擊了市場信心，持續令投資人感到不安。針對網路平台的新監管措施忽略了「真正的問題」：對效率低下的國有企業不公平的補貼。

Yardeni Research 也指出，儘管習近平和川普同意暫停關稅一年，但北京是否會利用這一窗口期加快改革仍不明朗。

經過習近平12年的領導，亞德尼總結道，中國經濟「在短期內不會在規模上超過美國經濟」。

