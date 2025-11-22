地表上最「令人嚮往」旅遊國家是它 並獲評全球「最酷街區」榜首

《Wanderlus》雜誌評選出的全球最「令人嚮往」的國家榜單。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《Wanderlus》雜誌評選出的全球最「令人嚮往」的國家榜單。該榜單是其讀者選擇獎（RCA）的一部分，由超過20萬名旅行愛好者投票選出，旨在表彰全球最佳的「目的地、旅行社和旅遊品牌」。

今年，「令人嚮往」的稱號頒給了十多年前就已獲得該稱號的國家：日本。

在日本，遊客幾乎可以隨心所欲地安排假期，這裡有海灘、山脈、綿延數百年的歷史文化，還有世界級的主題樂園和世界上最大的城市。考慮到它能滿足如此眾多不同人群的需求，獲得如此多的選票也就不足為奇。

根據《Wanderlust》雜誌報導，雖然東京和京都等城市依然熱門，但旅行者們現在正前往四國的原始海岸線，拜訪金澤的手工藝人，甚至探索日本一些偏遠島嶼，在那裡，人們更能感受到這個國家的靈魂。該雜誌還補充道，吸引人們一次又一次重返日本的原因在於日本「創新、精準與傳統的完美融合……它獎勵那些懷著好奇心旅行的人」。

根據《Time Out》雜誌報導，日本還擁有世界上最酷的街區。東京的神保町，一個充滿書卷氣的街區，榮登榜首；當地專家將其描述為「幾代東京知識分子的首選聚集地」。

第二名「最令人嚮往」的國家是哥斯大黎加。這個中美洲國家風景如畫，從北到南都遍布著豐富的野生動植物。根據《Time Out》雜誌報導，這裡還擁有地球上最被低估的旅遊目的地：奧薩半島。《Time Out》的旅遊編輯格蕾絲·比爾德（Grace Beard）稱其為「世界上最棒的生態探險之旅之一」。排名第三的是加拿大，同樣以其自然美景而聞名。

以下是地球上十大最令人嚮往的旅遊勝地：

1.日本

2.哥斯大黎加

3.加拿大

4.澳洲

5.秘魯

6.南非

7.美國

8.紐西蘭

9.巴西

10.厄瓜多

