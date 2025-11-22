自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

地表上最「令人嚮往」旅遊國家是它 並獲評全球「最酷街區」榜首

2025/11/22 19:53

《Wanderlus》雜誌評選出的全球最「令人嚮往」的國家榜單。（路透）《Wanderlus》雜誌評選出的全球最「令人嚮往」的國家榜單。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《Wanderlus》雜誌評選出的全球最「令人嚮往」的國家榜單。該榜單是其讀者選擇獎（RCA）的一部分，由超過20萬名旅行愛好者投票選出，旨在表彰全球最佳的「目的地、旅行社和旅遊品牌」。

今年，「令人嚮往」的稱號頒給了十多年前就已獲得該稱號的國家：日本。

在日本，遊客幾乎可以隨心所欲地安排假期，這裡有海灘、山脈、綿延數百年的歷史文化，還有世界級的主題樂園和世界上最大的城市。考慮到它能滿足如此眾多不同人群的需求，獲得如此多的選票也就不足為奇。

根據《Wanderlust》雜誌報導，雖然東京和京都等城市依然熱門，但旅行者們現在正前往四國的原始海岸線，拜訪金澤的手工藝人，甚至探索日本一些偏遠島嶼，在那裡，人們更能感受到這個國家的靈魂。該雜誌還補充道，吸引人們一次又一次重返日本的原因在於日本「創新、精準與傳統的完美融合……它獎勵那些懷著好奇心旅行的人」。

根據《Time Out》雜誌報導，日本還擁有世界上最酷的街區。東京的神保町，一個充滿書卷氣的街區，榮登榜首；當地專家將其描述為「幾代東京知識分子的首選聚集地」。

第二名「最令人嚮往」的國家是哥斯大黎加。這個中美洲國家風景如畫，從北到南都遍布著豐富的野生動植物。根據《Time Out》雜誌報導，這裡還擁有地球上最被低估的旅遊目的地：奧薩半島。《Time Out》的旅遊編輯格蕾絲·比爾德（Grace Beard）稱其為「世界上最棒的生態探險之旅之一」。排名第三的是加拿大，同樣以其自然美景而聞名。

以下是地球上十大最令人嚮往的旅遊勝地：

1.日本

2.哥斯大黎加

3.加拿大

4.澳洲

5.秘魯

6.南非

7.美國

8.紐西蘭

9.巴西

10.厄瓜多

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財