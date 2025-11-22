太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂

根據車輛公會統計，今年前9月台灣機車出口額49億元。（資料照，圖由光陽提供）

〔財經頻道／綜合報導〕根據車輛公會最新統計，今年前9月台灣機車出口額49億元，年減3.13%，日本穩居第一大買家，對日出口額11.18億元，年增51.73%。值得一提的是，台灣機車銷往澳洲有大斬獲，前9月對澳出口額較去年同期激增2921.36%，來到2.4億元，令人意外。

根據車輛公會最新統計，今年9月出口額4.26億元，年減39.44%；今年前9月台灣機車外銷額49.02億元，微幅衰退3.13%。

日本穩居台灣機車第一大買家，前9月對日出口額11.18億元，比去年同期大增51.73%，佔總出口額的22.82%；西班牙居次，出口額為8.67億元，年增243.96%，佔比17.7%；第3名是義大利，出口額為5.78億元，年增95.46%，佔比11.8%。

第4名為以色列，前9月出口額為2.44億元，年減36.69%；第5名為澳洲，出口額為2.4億元，比去年同期大幅攀升2921.36%。

若以數量觀察，今年9月台灣機車外銷數量1.73萬輛，年增6.04%，前9月外銷量為16.91萬輛，年增幅10.21%。

前9月出口量最多的國家是阿拉伯聯合大公國，達到4.66萬輛，年增51.55%；第2名是馬達加斯加3.03萬輛，年增40.19%；第三名是日本2.08萬輛，年增43.62%。

