別再浪費錢了！這4種「理財陷阱」悄悄吃掉你的荷包

一些你認為明智、甚至無害的理財習慣，實際上可能正在悄悄蠶食你的銀行帳戶。

〔財經頻道／綜合報導〕即使你精於預算支出，每一分錢也都精打細算，但可能不知不覺地落入了理財陷阱。一些你認為明智、甚至無害的理財習慣，實際上可能正在悄悄蠶食你的銀行帳戶。理財媒體gobankingrates報導4種你意想不到的浪費金錢的方式。

1. 購買高級汽油

有些人認為加高級汽油對汽車更好，但通常並非如此。高級汽油是為高性能引擎設計，例如八缸皮卡或跑車，這意味著普通乘用車並不需要它才能高效運轉。

此外，根據《今日美國》報導，即使加高級汽油，對普通引擎也沒有任何益處。如果您不確定是否應該添加高級汽油，請查閱車主手冊，以了解車輛建議使用的汽油類型。

2. 購買不必要的保險

保險種類繁多，但很多時候你並不需要它。在購買任何類型的保險之前，請先做好調查研究，看看它是否物有所值。例如，如果你的汽車保險或信用卡已經涵蓋了租車保險，那麼租車保險可能就是浪費錢。

此外，根據《富比士》報導，如果你的車價值不高，支付全險保費很可能是浪費錢，尤其是在你選擇了較高的自付額的情況下。例如，如果你的車價值4000美元，並且你為了降低保費選擇了2500美元的自付額，那麼你最終只能獲得1500美元的賠償。如果你打算再開幾年這輛車，那麼把支付保費的錢存入高收益儲蓄帳戶會更划算。

3. 先買後付計劃的利息

「先買後付」 （BNPL）計畫的一大優點在於可以避免信用卡利息。然而，根據您的信用狀況，某些BNP方案可能會收取融資費用。例如，如果您選擇使用Affirm的月付計劃，根據其網站訊息，您可能需要支付高達36%的利息。因此，如果您購買大件商品需要數年才能完成，實際上就是在浪費錢。您不如把錢存起來，用現金購買自己真正想要的東西。

4. 支付即時轉帳便利費

如果您經常使用CashApp和Venmo等轉帳應用程式，可能已經忽略了即時轉帳手續費。這些手續費可能佔轉帳金額的0.5%到1.75%，具體取決於您使用的應用。例如，如果您透過應用程式向金融卡轉帳100美元，則可能需要支付高達1.75美元的手續費。雖然單筆交易的手續費看起來不多，但累積起來也是一筆不小的開銷。

