普發1萬郵局11/24起開放領現 首週按身分證尾數單雙號分流

〔記者吳亮儀／台北報導〕普發1萬「郵局領現」最後階段，下週一（24日）開跑，中華郵政公司提醒，領現首週依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數單、雙號分流措施，尾數單號民眾請在週一、三、五；尾數雙號民眾請於星期二、四、六臨櫃辦理。

普發1萬元有多種管道領取，包括「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」。下週一開始郵局臨櫃領現金，可在全國各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全台城鄉及離島地區。

中華郵政公司提醒，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；若由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件例如健保卡、身分證或居留證。

中華郵政表示，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，11月24日至11月29日領現金首週，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，尾數單號民眾在週一、三、五辦理；尾數雙號民眾在週二、四、六前往臨櫃辦理。

另外，65歲以上年長者及身心障礙人士將優先引導至友善服務或無障礙窗口辦理。

中華郵政公司表示，配合臨櫃領現，特別以這次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，也可紀念收藏。另推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮。

