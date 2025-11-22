AI職災？亞馬遜一口氣裁員1.4萬人 工程師被砍掉最多

亞馬遜上月展開31年來最大一輪裁員。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，亞馬遜上月宣佈裁員逾1.4萬人，範圍幾乎涵蓋該公司所有部門，從雲端運算、器材到廣告、零售與雜貨，但有一種工作類別受創最慘重：工程師。

報導說，亞馬遜向各州政府提交的《勞工調整與再培訓通知》（WARN）文件顯示，在紐約、加州、紐澤西與華盛頓州裁減的逾4700份工作中，有近40%是工程師職位。由於各州WARN的通報要求不同，因此無法立即取得所有數據。

亞馬遜宣佈其31年來最大規模的一輪裁員，使其加入今年以來科技企業持續裁員的行列；事實上，這些公司的現金流充裕、利潤飆升。Layoffs.fyi資料顯示，今年以來，231家科技公司已裁員近11.3萬人。

亞馬遜表示，將把資源轉移投入人工智慧（AI）領域。報導指出，AI已開始重塑亞馬遜的白領工作，亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）6月預期，在AI帶來的效率提升下，未來幾年該公司將持續精簡人力。

人力資源主管加萊蒂（Beth Galetti）在其宣佈裁員的備忘錄中，強調創新的重要性。如今亞馬遜必須以更少人力，尤其是更少工程師進行該任務。

她說，「AI世代是自網路以來最具變革性的技術，它使企業能空前迅速的進行創新；我們深信必須以更少層級、更明確的責任歸屬來精簡組織架構，以盡快為客戶與業務提供服務」。

WARN文件顯示，亞馬遜此次裁員影響了不同層級的軟體工程師，但二級軟體開發工程師（SDE II）或中階員工衝擊最大。

