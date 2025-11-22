黃仁勳樂翻！彭博揭川普擬放行輝達H200 AI晶片銷中

外媒稱，川普政府擬放行輝達H200 AI晶片銷往中國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》披露，知情人士透露，美國官員正在就輝達向中國出售其 H200 人工智慧晶片進行初步討論，這一可能引發爭議的舉措將標誌著這家全球市值最高的公司，取得重大勝利。

知情人士說，川普的團隊近日就向中國出口H200晶片一事進行內部討論，尚未做出最終決定。若美國真的放行，將與川普政府先前在半導體出口管制的公開立場截然不同，相當於向北京「做出讓步」，幾乎肯定會招致華盛頓對中鷹派的廣泛反對。

請繼續往下閱讀...

報導認為，一旦放行，這將是輝達執行長黃仁勳的勝利，他一直積極遊說川普團隊，希望獲得出口管制豁免。

知情人士還說，自川普與習近平會晤以來的幾週以來，美國政府官員一直在私下討論可以放心出售哪些晶片，以及中國可以批准其公司使用的晶片。

知情人士稱，川普政府內部一些人認為向中國出售H200是一種妥協方案。與向中國提供Blackwell晶片相比，向中國出售H200的舉措相對溫和。

不過，許多人根本不希望看到任何輝達晶片流入中國市場，這種觀點也得到了兩黨議員的認同。

對於川普政府討論放行H200輸中一事，輝達表示，現行規範使其無法在中國市場提供具競爭力的資料中心 AI 晶片，反讓龐大的中國市場落入快速崛起的海外競爭者手中。輝達補充，退出中國數據中心市場不會影響為美國客戶提供服務的能力。

白宮和負責出口監管的商務部的代表沒有立即回應有關 H200 輸中的置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法