建交中國被坑想回頭！宏國淚訴蝦農倒一片 喊話台灣最好

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯即將在本月30日進行總統大選，兩名反對派候選人宣告願與台灣恢復邦交。蝦農及中小企業主紛紛表態，抨擊中宏建交被坑慘況。宏國私人企業委員會（COHEP）前主席開嗆，中宏建交「徹底失敗」，不僅沒有帶來任何機遇，反而重擊關鍵產業；宏國蝦產業商會主席直指，自從與台斷交以來，造成嚴重的經濟損失及部分企業倒閉，引爆失業風險，台灣才是最佳的貿易夥伴。

外媒《中美洲360》（Centroamerica360）連發多篇報導，揭露宏都拉斯產業界對於與台斷交轉向中國之後，所造成經濟損失。

宏國私人企業委員會前主席魯茲（Santiago Ruiz）說，從經濟角度來看，宏都拉斯與中國建立外交關係「徹底失敗」。他認為，這項決定不僅沒有帶來任何機遇，反而對關鍵產業造成重創。

這位商人回憶說，首批運往中國的宏國咖啡最終未能成行，並指出，與台斷交後，該國的蝦類養殖業遭受嚴重打擊。他還指出，中國產品反而趁機大量進入宏國。

他指出，宏國與台灣決裂，對白蝦產業的影響尤其嚴重，由於失去至關重要的台灣市場，該行業陷入嚴重的困境。尋找替代品並不容易，而且與中國的關係也以失敗告終。他抨擊宏國對中出口微乎其微，甚至沒有出口這一事實。

宏國白蝦失去台灣市場，導致數十家企業倒閉。根據宏國水產養殖協會（ANDAH ）的數據，自從斷絕與台灣的關係並與中國建交以來，宏國蝦類出口量雪崩67%，收入暴跌78%。

宏國南方商會主席澤拉亞（Carlos Zelaya）在接受當地媒體訪問時表示，自2023年與台灣斷交以來，蝦產業的情況沒有任何改善，直言「在當前情況下，中國市場缺乏吸引力，配額和價格問題持續對出口商造成負面影響。」

澤拉亞表示，就數量和穩定性而言，台灣更具吸引力。隨著台宏關係生變，宏國白蝦對台出口大跌超過60%，導致水產養殖業收入大幅減少。雖然一些公司勉強維持運營，大多數公司無法彌補失去台灣市場的損失。除了公司倒閉和投資延遲外，該行業還損失許多直接就業機會。

報導指出，中國先前承諾大量採購的承諾並未兌現，宏國蝦農還面臨著來自厄瓜多等在亞洲市場具有更大市占國家的激烈競爭。

生產商和行業協會認為，恢復與台灣的有利貿易條件或達成同等協議，是阻止該行業下滑的關鍵。同時，蝦類產業正謹慎經營，等待新的市場來彌補2023年以來累積的損失。

