Costco最差的9件商品 鐵桿會員大呼失望透了

根據Costco會員的購物評價，列出9件最差的商品。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco絕大多數的商品品質優良，價格也實惠，但也確實存在一些商品不僅對少數顧客來說是敗筆，對所有Costco會員來說也是如此，這對於大多數嘗試買過的人來說，Costco的某些商品確實令人失望。外媒mashed報導，根據會員的購物評價，列出九件最差的商品，其中包括雞胸肉、香蕉和啤酒等。

除了品質下降的柯克蘭牌衛生紙、劣質產品柯克蘭牌電池之外，Costco會員會在社群媒體上互相提醒，尤其是在Reddit論壇上。以下這份Costco最不推薦購買商品清單，是根據那些在Costco血淚史中吸取教訓的鐵桿購物達人的回饋整理而成，希望能幫助消費者避免一系列購物陷阱。

請繼續往下閱讀...

1. 香料蘭姆酒（Spiced Rum）

對於一個通常以低價打造精品的品牌來說，這無疑是個意想不到的錯誤。這款香料蘭姆酒，其中一個疑點是人工香料讓它味道怪異。有人形容它的味道像「肉桂髮膠」，既貼切又令人反感。事實上，很難找到人對這瓶酒讚不絕口。還有人把它比喻成洗手液，這個比喻簡直讓人鼻腔一陣刺痛。

2. 烤焦的邊角肉料（ Burnt ends）

如果你在網路上搜尋會員評價，你會發現大多數人都在抱怨這款肉質太硬，這種描述在Reddit論壇上也反覆出現。甚至有人把它比作狗糧，雖然可能有點誇張，但也確實形像地描述了這種口感。其他評論也指出，這個價格買到的肉少得可憐，而且往往肥肉多於瘦肉。

3. 盒裝通心粉和起司（Boxed mac and cheese）

Costco的這款即溶起司粉做出來的成品口感粗糙，一點也不順滑。這很容易毀掉一道你原本以為既實惠又美味的晚餐。現在，這款已經停產的產品非常罕見，你幾乎找不到它的照片。這算是Costco Kirkland系列產品中徹底失敗的一款。

4. 淡啤酒（Light beer）

在Costco眾多暢銷品牌中，竟然出現了一款被所有懂行的淡啤酒愛好者一致負評的產品。這實在令人惋惜。嚐過這款廉價啤酒的人都說，它只適合大學生和玩啤酒乒乓球的人喝。

Reddit上一個名為「Kirkland Signature Light Beer讚賞貼文」的貼文變成了吐槽大會，其中一位用戶甚至諷刺地質疑Costco故意釀造出這麼難喝的啤酒，彷彿這種糟糕的品質不可能是無意的。當你的啤酒品質不佳時，網路上的評論可真是殘酷無情。

5. 培根碎（Bacon crumbles）

對劣質培根碎來說，最糟糕的評價莫過於它太油膩；而製作培根碎的精髓就在於將其炸至酥脆，入口即化。顧客發現這種粗糙的口感破壞了培根的美味，於是紛紛在網路上吐槽，以免不知情的Costco會員買到劣質產品。這些培根碎還被形容為又硬又乾又韌，有些人為了解決這個問題，會用微波爐加熱幾秒鐘，讓它們更酥脆。此外，這些培根碎似乎很容易變質，而微波爐也無法挽救。

6. 辣醬12罐裝（Hot sauce 12-pack）

顧客在Reddit上發文抱怨，警告潛在買家，除了因為每瓶辣醬的配料幾乎相同而導致口味單一之外，它們還含有人工色素。這個話題引發瞭如此大的爭議，以至於一個貼文裡的一條評論就引來了近200條回應。一位Costco顧客在Facebook上發文，一針見血地指出這些，「醬料與其說是辣，不如說是醋」。

7. 雞胸肉（Chicken breasts）

喜歡在家烹調鮮嫩多汁雞肉的人，最好避開好市多（Costco）肉類區出售的柯克蘭（Kirkland）雞胸肉。在食品價格飛漲的今天，這種多包裝的去骨去皮雞胸肉，批發價看似非常划算。但這種「划算」不僅體現在價格上，包裝裡的雞胸肉也同樣令人失望，任何嚐過好市多這款「禁忌」雞胸肉的人都會感到震驚。

用來形容這些雞胸肉的形容詞簡直讓人倒胃口。那些抱著吃普通雞肉的心態烹飪它們的人，卻發現這些雞胸肉纖維粗糙、口感像木頭一樣，而且嚼不動。

8. 罐裝冷萃咖啡（Canned cold brew）

Kirkland Signature罐裝冷萃咖啡到底有多難喝？一位Reddit用戶買了2箱當旅行時的飲料，結果嚐過之後實在難以下嚥，只好把未開封的那箱退了。

另一位冷萃咖啡愛好者則聲稱這是他喝過最難喝的。還有Reddit用戶甚至把這味道比喻成硫磺味（想想臭雞蛋），簡直讓人對一杯好喝的咖啡徹底失去了興趣。

9. 香蕉

在超市買青香蕉時，你會期待它們會隨著時間慢慢成熟。這樣可以避免買到還來不及享用就變黃變軟的成熟香蕉。但在Costco買香蕉就像玩熱帶輪盤。有時你會買到熟透的青香蕉。

一些Costco會員都曾不幸遭遇過水果成熟速度不規律的「受害者」。你可能買了一串翠綠色的香蕉，放在櫃檯上、溫暖的窗台上，或是裝進牛皮紙袋裡，它們卻始終保持綠色。而有時候，你晚上睡覺時香蕉還是綠色的，醒來卻發現它們已經變成棕色、軟爛的香蕉。雖然有點誇張，但這確實是一種真實存在的現象：水果彷彿在一瞬間就從青澀難吃變成了過熟難吃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法