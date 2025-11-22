蘇媽好威！美媒揭密蘇姿丰帶領AMD崛起 扳倒英特爾

AMD執行長蘇姿丰。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，AMD執行長蘇姿丰10年前憑藉超越市場領導者英特爾，在個人電腦和數據中心的CPU生產方面佔據領先地位，從而贏得「巨頭殺手」的聲譽。隨後蘇姿丰向AI轉向的決定，讓AMD規模在3年間幾乎擴大到原來的4倍，現在AMD將推出最新一代AI晶片MI450，蘇姿丰正在證明過去幾年完全被輝達主導的市場中，一個能夠在價格競爭，並讓AI開發者不必依賴輝達的企業，仍有立足之地。

報導指出，蘇姿丰出生於台灣，在紐約皇后區長大，職業生涯早期曾在IBM工作，在那裡，她專注於根據大客戶的需求設計產品。當她2014年接任AMD執行長時，該公司市值不到30億美元。

請繼續往下閱讀...

蘇姿丰藉由與中國合作夥伴達成交易穩定公司的財務狀況，並在英特爾陷入疲軟之際，推動AMD攻略個人電腦和數據中心的處理器領域。如今，AMD在數據中心CPU領域的市占率達41%，5年前市占僅為「零」。

AMD資深晶片高管塔爾沃卡（Abhi Talwalkar）說，正是這一成功讓AMD董事會在蘇姿丰提出轉型策略、讓AMD與輝達正面交鋒時能夠信任她。

報導稱，在董事們的支持下，蘇姿丰啟動一項雄心勃勃的計劃，加快了AMD的Instinct系列數據中心晶片幾代產品的設計工作，最終推出該公司迄今為止最強大的AI處理器MI450。

研究和諮詢公司Futurum Group執行長紐曼（Daniel Newman）表示，蘇姿丰之所以能將英特爾甩在身後，是因為英特爾「自己犯了錯」。紐曼說，這與輝達絕然不同，預計輝達明年將創造超過2000億美元的收入，並且已經讓成千上萬的AI開發者離不開使用輝達晶片的專有軟體。

不過，紐曼也坦言，輝達無法生產足夠多的晶片來滿足需求，與OpenAI的交易也證明，大型AI公司渴望實現供應商多元化。

分析師認為，AMD的優勢在於晶片及相關產品比輝達便宜。圖左為AMD執行長蘇姿丰，右為輝達執行長黃仁勳。（資料照，本報合成）

TensorWave執行長霍頓（Darrick Horton）表示，AMD還有一個優勢，其晶片及相關產品比輝達便宜，同類硬體價格有時便宜最多20%。

D.A. Davidson科技分析師盧裡亞（Gil Luria）也認為，到目前為止，數據中心幾乎完全是輝達一家獨大的市場，AMD有能力從中分得一杯羹。

對於最近幾週針對數據中心的巨額支出，加劇外界對AI泡沫正在形成的擔憂。AMD股價在10月份一度上漲近60%，但本月已下跌約20%。蘇姿丰受訪時強調，「我並不擔心AI泡沫，我真的相信，抱有這種想法的人有點太短視了，他們沒有真正看到這項技術的力量。」

蘇姿丰說，願意大膽重壓的人正在收穫回報，包括股價飆升和市占增加。她認為科技公司對AI用途的探索才剛剛觸及皮毛。她強調，現在不是站在旁邊觀望，擔心自己是不是投資過度的時候，「在我看來，投資不足比投資過度更危險。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法