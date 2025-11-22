自由電子報
財經 > 國際財經

外媒點名台積電 未來五年最值得持有的AI股

2025/11/22 14:23

台積電在先進人工智慧晶片製造領域佔據巨大的壟斷地位。（彭博）台積電在先進人工智慧晶片製造領域佔據巨大的壟斷地位。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕未來五年，人工智慧基礎設施領域的支出預計將大幅成長，華爾街投銀估計甚至達到數兆美元。為了因應這一趨勢，台積電承諾每年投入數百億美元擴充產能以滿足市場需求。外媒The Motley Fool報導，台積電是最值得持有的AI股票之一。

股票市場分析師史蒂芬沃特斯（Stefon Walters）指出，如果把人工智慧看作一條科技業管道，而ChatGPT等應用和其他生成式人工智慧工具是管道的末端部分，那麼台積電就是讓整個生態系統成為可能的起點。

隨著各大公司競相建造資料中心並改善人工智慧基礎設施，台積電無疑將成為最大的受益者之一，從這些公司的人工智慧預算中分得一杯羹，因為這些資金最終會流向那些為人工智慧晶片提供動力的公司。

目前，台積電在先進人工智慧晶片製造領域佔據巨大的壟斷地位。台積電可能不像其他人工智慧 （AI）領域的大型科技公司那樣家喻戶曉，但它絕對是最重要的公司之一。

人工智慧的核心並非人們使用的軟體或有趣的應用程式，而是驅動資料中心等設備的硬體，例如先進的人工智慧晶片，這些硬體使得人工智慧的訓練、部署和擴展成為可能。輝達、超微、亞馬遜、Alphabet等公司設計這些晶片，但絕大多數是由台積電製造。

