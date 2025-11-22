為妻兒拚命工作卻「忽略一事」！大企業部長退休後只剩泡麵陪伴

日本一名男性把一生奉獻給工作，卻忽略了家庭生活，最終只能在家獨自看電視、吃泡麵度日。吃泡麵示意圖，非當事人。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名男性把一生奉獻給工作，自認為為了家庭努力打拚，累積了亮眼職涯與充足退休金，卻在65歲退休後才驚覺，自己忽略了家庭生活，與妻兒之間早已產生無法彌補的距離，最終只能在家獨自看電視、吃泡麵度日，看到薪水比他低的高中同學家庭和樂的樣子，更是覺得感到「屈辱」。理財規劃師指出，人生規劃不只有金錢，「心靈健康」同樣是不可缺少的一環。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本理財規劃師吉野裕一透過樋口先生（化名）的案例，重新探討人生中兩項重要課題：「金錢」與「家庭」。

他指出，67歲的樋口浩二（化名）從國立大學畢業後進入大型企業任職，穩步升遷至部長職。他在28歲那年與小2歲的妻子結婚，育有1子1女，浩二從不抱怨加班或假日工作，即便結婚後，他仍經常將工作擺在家庭之上。

裕子身為專職家庭主婦，獨力把2個孩子拉拔長大，在小孩長大之後，裕子閒暇時間變多，與媽媽朋友的往來增加，開始參加午餐聚會與各種課程，浩二卻依舊把工作擺第一，晚上經常很晚回家，假日又多半參加應酬，裕子也保持著過去累積的交友生活，白天外出、傍晚上課，生活規律自成一格。

65歲正式退休的浩二，如今每個月可領 32 萬日圓（約6.54萬元新台幣）的年金，還有一筆 4000 萬日圓（約818萬元新台幣）退職金，一家人的經濟狀況，因浩二任職大企業而無虞，而從經濟角度上，可說是完美的退休起點。

如今，在孩子獨立離家之後，家中只剩夫妻兩人，裕子依舊社交頻繁，白天與晚上大多外出不在家，無所事事的浩二一開始在家看電視，但很快感到無聊乏味，最後只能靠看 YouTube 打發時間。夫妻兩人一起吃午餐或晚餐的次數愈來愈少，裕子不做飯的日子，浩二便吃泡麵度日，讓他感覺明明身在家中，卻愈來愈感到孤獨。

感到無聊的浩二回到老家，意外遇到了也已經退休的高中同學，當晚他們就在居酒屋敘舊，浩二便開始向同學抱怨，如今妻子不理他、偶爾回家的孩子也對他冷淡，不過同學卻開心地談著與妻子一起旅行、孩子帶著孫子回老家的天倫之樂。

浩二越想心情越不好：「為什麼收入比我低的他，反而活得那麼充實？」他推算，同學夫妻每個月合計可領20萬日圓（約4.09萬元新台幣）的年金，而同學在尚未退休時，也會好好享受假日、重視家庭時間，還透過投資累積了一些資產。

浩二一直以自己在大企業打拚、比同學與故鄉任何人都「更成功」而自豪，但如今看到同學與家人的溫暖關係，他才深刻感受到自己如今的落寞。這份感覺不是羨慕，而更像是「屈辱」。

吉野裕一指出，理財規劃師在協助客戶擬定資金計畫時，不只看財務，更重要的是心理健康與家庭連結，他認為人生規劃重要的不只是財務餘裕，心靈健康同樣不可或缺，如果浩二年輕時也思考過「未來想要的家庭樣貌」，或許就不會把所有時間都給了工作。

如今浩二深刻後悔，自己擁有金錢，卻失去了更重要的家庭信任與情感連結，他決定從分擔家務做起，重新修復與妻子的關係，希望未來能與妻子一起旅行、培養興趣，重新建立起夫妻的共同生活。。

